O West Ham venceu o Sunderland por 3 a 1 neste sábado (24), no London Stadium, em confronto válido pela 23ª rodada da Premier League. Sem a presença de Lucas Paquetá em mais uma vitória dos Hammers, o técnico Nuno Espírito Santo voltou a ser questionado sobre o futuro do brasileiro, que negocia um retorno ao Flamengo.

Após o triunfo, o português adotou discurso cauteloso em meio às conversas entre os clubes. Ele evitou comentar o andamento das negociações entre West Ham e Flamengo, mas pediu uma definição rápida sobre o futuro de Paquetá em entrevista coletiva.

O que eu espero é que a situação se resolva o mais rápido possível, para termos clareza e seguir em frente. Precisamos reequilibrar o elenco e ganhar competitividade. Nuno Espírito Santo, sobre o caso entre Lucas Paquetá, West Ham e Flamengo

O pedido do comandante ocorre em razão da situação adversa vivida pelo clube inglês nesta temporada da liga nacional. Apesar do resultado positivo, a equipe permanece na zona de rebaixamento, na 18ª posição com 20 pontos, provenientes de cinco vitórias, cinco empates e 13 derrotas, além de 13 gols marcados — o sexto pior ataque da competição — e 26 sofridos.

Logo, o objetivo do West Ham nesta janela de transferências passa por investir em novos nomes. Além disso, busca concretizar uma venda satisfatória de Paquetá ao Flamengo para reinvestir o valor arrecadado ainda neste período de mercado, a fim de qualificar o elenco e assegurar a permanência na elite inglesa em 2026.

A negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá ainda se mantém distante de um desfecho. A última proposta rubro-negra agradou o clube inglês pelo valor financeiro, mas os termos do acordo seguem como obstáculo. O clube da Premier aceitou reduzir a pedida para cerca de 40 milhões de euros (R$ 248 milhões), ante os 45 milhões inicialmente solicitados, mas mantém resistência quanto ao formato da transação.

Três pontos ainda dividem as partes: a forma de pagamento, a distribuição entre valores fixos (R$ 219 milhões) e bônus, e a data de liberação do jogador — esta última, principal entrave. Enquanto o Flamengo busca contar com Paquetá imediatamente, o West Ham só aceitaria liberá-lo no meio do ano, ao término da temporada europeia, prevista para 25 de maio.

