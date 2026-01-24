O que falta para o Flamengo acertar a compra de Lucas Paquetá?

O torcedor do Flamengo aguarda ansiosamente pelo desfecho positivo das negociações do clube carioca com o West Ham, da Inglaterra, por Lucas Paquetá. As conversas vêm acontecendo desde o início do ano. Mas, o que falta para o negócio ser concretizado? O Lance! explica para você.

Na última proposta do Flamengo, o clube inglês topou diminuir a pedida, de 45 milhões de euros para 40 milhões (cerca de R$ 248 milhões). Entretanto, os hammers não foram favoráveis aos moldes propostos pela diretoria rubro-negra.

Três fatores divergem entre as partes: a forma de pagamento, a divisão entre os valores fixos (R$ 219 milhões) e os bônus e a data de liberação do jogador. O último fator, aliás, é o que mais impede o acordo. A informação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Rodrigo Mattos, e confirmada pelo Lance!.

Caso o negócio seja concretizado, o clube inglês aceita liberar Paquetá apenas no meio do ano, quando se encerra a temporada do futebol europeu (o fim da Premier League está marcado para o dia 25 de maio). O Flamengo, por sua vez, quer o atleta de forma imediata.

Lucas Paquetá não esteve na vitória do West Ham deste sábado

Paquetá segue fora dos jogos do West Ham. O meio-campista não foi relacionado para o confronto contra o Sunderland neste sábado, que contou com a vitória dos hammers por 3 a 1. O treinador Nuno Espírito Santo, na véspera da partida, comentou a situação do brasileiro, mas não explicou o motivo de sua ausência.

— Todos sabem minha opinião sobre o Lucas, já falei sobre isso, mas para esse jogo (contra o Sunderland) ele não será relacionado. Nós temos de lidar com a situação dia a dia, e tentar encontrar uma solução. Espero que Lucas e o clube possam achar uma solução para que possamos seguir adiante — disse o treinador.

Anteriormente, Paquetá foi desfalque por dores nas costas.

Próximo passo

Com a sinalização do West Ham, a diretoria rubro-negra se reunirá para debater uma nova oferta pelo jogador. Anteriormente, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, classificou a negociação como "muito difícil". Por isso, o entendimento interno no Ninho do Urubu é de que é preciso ter paciência.

Flamengo tem otimismo pelo retorno de Lucas Paquetá

Lucas Paquetá já informou ao West Ham o seu desejo de ser negociado ao Flamengo. O brasileiro, inclusive, já tem um acordo verbal por um contrato de quatro anos. Assim, a diretoria rubro-negra vê a vontade do jogador como fator fundamental na negociação.

Revelado em 2016, Paquetá era tratado como uma das grandes joias da base do Flamengo. Em 2017, ganhou espaço no time titular, sendo um dos principais pilares da equipe. Com 96 jogos com a camisa rubro-negra, foi negociado com o Milan, da Itália, no início de 2019.

Paquetá comemora gol com a camisa do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

