Coutinho recusou primeira proposta após deixar Vasco, segundo jornalista

Philippe Coutinho recusou a primeira proposta concreta que recebeu desde que rescindiu contrato com o Vasco no último mês. A informação é do jornalista Bruno Andrade, da ESPN, divulgada no programa Fala a Fonte. O clube interessado, da Major League Soccer (MLS), não teve sua identidade revelada.

De acordo com a informação, Coutinho deixou claro que sua prioridade é uma transferência para a liga americana, mas a primeira investida não o convenceu. Apesar da recusa, o jogador segue aberto a negociar com clubes da MLS e, caso não acerte com nenhum, considera seriamente a possibilidade de encerrar a carreira.

MLS é prioridade, e aposentadoria está no radar de Coutinho

Nos últimos dias, o LA Galaxy foi ligado ao jogador pelo jornal espanhol AS. A equipe californiana, que conta com os brasileiros Gabriel Pec e Matheus Nascimento, busca um nome para substituir o meia Riqui Puig, que sofreu grave lesão no joelho. O CSKA, da Rússia, também fez uma sondagem, mas pessoas próximas ao atleta consideram que uma ida para o país não se alinha aos seus planos atuais. O Santos chegou a ser especulado, mas a diretoria do clube paulista negou qualquer movimento para contratar o atleta.

Coutinho comunicou ao Vasco que não via condições de seguir no clube por questões pessoais. Aos 33 anos, ele soma 81 jogos, 17 gols e sete assistências em sua segunda passagem pelo Cruzmaltino.

