O West Ham confirmou a contratação de Adama Traoré, proveniente do Fulham, também da Premier League, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano. A chegada do atacante atende a um pedido do treinador Nuno Espírito Santo e ocorre em meio à incerteza sobre o futuro de Lucas Paquetá no clube.

Adama tornou-se conhecido por sua trajetória em diversos clubes da Europa. Revelado pelo Barcelona, estreou como profissional em 2013 e, após oportunidades limitadas, construiu carreira no futebol inglês. Primeiro Aston Villa, Middlesbrough e principalmente no Wolverhampton entre 2018 e 2023.

Durante esse período, foi emprestado ao Barça na temporada 2022/23. Pela seleção espanhola, disputou oito partidas. Reconhecido pela força física e pela versatilidade no setor direito, atua tanto como lateral quanto como ala, embora tenha passado grande parte de sua carreira mais avançado no campo.

Adama tinha contrato com o Fulham até junho de 2026 e deve chegar aos Hammers em transferência gratuita. No clube inglês, vinha atuando como peça de rotação, sem ocupar uma titularidade fixa.

Adama Traoré reage em partida pelo Fulham na temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Fulham)

West Ham em 2025/26 🔢

A negociação avançou após um pedido direto de Nuno Espírito Santo, motivado pela experiência do treinador com Traoré no Wolves, tendo ele indicado o jogador à diretoria dos Hammers. A contratação atende à demanda da comissão técnica por reforços no setor ofensivo, diante de preocupações com o desempenho do ataque ao longo da temporada. Antes de Traoré, o centroavante Taty Castellanos, que chegou a ser especulado no Flamengo, foi contratado, vindo da Lazio.

Ao fim do primeiro tempo, o West Ham lidera parcialmente contra o Sunderland no London Stadium por 3 a 0 neste sábado (24), em partida válida pela 23ª rodada da Premier League, com gols de Crysencio Summerville, Jarrod Bowen e Matheus Fernandes. Os londrinos, que lutam contra o rebaixamento, ocupam a 18ª posição com 20 pontos, fruto de cinco vitórias, cinco empates e 13 derrotas, além de 13 gols marcados — o sexto pior ataque da competição — e 26 sofridos.

