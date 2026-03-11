Ex-Palmeiras marca gol e se torna herói de 'novo' time de Cristiano Ronaldo

O atacante Thalys, revelado nas categorias de base do Palmeiras, foi o herói da vitória do Almería sobre a Cultural Leonesa por 3 a 0, nesta segunda-feira (9), pela 29ª rodada da Segunda Divisão Espanhola. O resultado colocou a equipe na vice-liderança da Liga Hypermotion, entrando na zona de acesso direto à elite do futebol espanhol. O clube andaluz pertence a Cristiano Ronaldo, que adquiriu 25% das ações em fevereiro deste ano.

Thalys entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo e, com personalidade, marcou o terceiro gol da equipe. O brasileiro levou a melhor em um duelo individual, limpou a marcação com um drible e finalizou com precisão no ângulo, selando a vitória alviverde. Foi o terceiro gol do atacante na temporada 2025/26, além de uma assistência.

– Fico muito feliz pelo gol e, principalmente, por ajudar o time em um momento tão decisivo da competição. Como atacante, nosso papel é estar pronto para decidir quando a oportunidade aparece. Fizemos uma partida muito sólida e entrar para consolidar o placar me dá muita confiança – afirmou o jogador, em declaração reproduzida pela assessoria do clube.

Thalys em ação pelo UD Almería (Foto: Reprodução/X)

Thalys fala sobre adaptação e briga pelo acesso

Contratado em setembro de 2025 por cerca de 6 milhões de euros, Thalys assinou vínculo longo com o Almería, até 2031. O atacante de 21 anos vive sua primeira experiência fora do Brasil e comemora a adaptação ao futebol europeu.

– É um processo constante de evolução. O futebol europeu tem uma intensidade diferente, mas sinto que a cada dia estou mais adaptado ao estilo de jogo e ao que o treinador pede. É a minha primeira temporada fora do país, então cada minuto em campo vale muito – disse.

Revelado no Palmeiras, Thalys construiu carreira vitoriosa na base alviverde, com títulos como a Copa São Paulo, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil nas categorias Sub-17 e Sub-20. Pelo time profissional do Verdão, disputou 13 partidas e marcou dois gols antes de se transferir para a Espanha.

Com o resultado, o Almería assume a segunda colocação da Liga Hypermotion, com 57 pontos, um à frente do Mirandés, terceiro colocado. A equipe de Cristiano Ronaldo agora busca manter a regularidade nas últimas 13 rodadas para garantir o retorno à La Liga.

