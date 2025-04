Técnico do United crava o futuro de Bruno Fernandes

Por ser um dos poucos jogadores que consegue manter regularidade no Manchester United, Bruno Fernandes é constantemente associado a outros times às vésperas de janelas de transferências. Dessa vez, o Real Madrid seria um eventual futuro destino do meia português. Em coletiva, porém, Rúben Amorim desmentiu qualquer tipo de rumor envolvendo a saída do compatriota.

— Não vai acontecer (de ele sair do clube). Esse é o desafio, eu quero o Bruno aqui, porque, como eu disse, queremos vencer a Premier League. Então queremos que os melhores jogadores continuem conosco. Ele tem 29 anos, eu acho. Mas continua muito jovem, porque joga 50, 55 jogos toda temporada. Entre gols e assistências, ele soma, pelo menos, 30. É o tipo de jogador que queremos aqui, então ele não vai a lugar nenhum — iniciou o técnico do United sobre o futuro de Bruno Fernandes.

— Estamos no controle da situação e sinto que ele está muito feliz aqui, especialmente porque ele entende o que queremos fazer. Então ele é mais um torcedor do Manchester United, ele realmente sente isso. A frustração dele nos jogos não soa como uma boa imagem de capitão, mas é um reflexo do quanto ele quer vencer aqui — completou Rúben Amorim.

Rúben Amorim, treinador do Manchester United (Foto: Oli Scarff/AFP)

Contratado em janeiro de 2020, Bruno Fernandes se tornou um dos símbolos do Manchester United nas últimas temporadas. Mesmo com o clube lidando com momentos de baixa, o português se mantém constante em suas atuações de alto nível.

São 16 gols e 16 assitências em todas as competições na atual temporada. Já são 277 partidas desde que chegou ao clube, totalizando 95 tentos e 82 passes para gol. Foram dois títulos no período: Copa da Liga em 2023 e Copa da Inglaterra em 2024.

Rúben Amorim é técnico do United desde novembro de 2024, sendo assim, o sexto comandante de Bruno Fernandes no clube. Até aqui, meia português também foi treinado por Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag e Ruud van Nistelrooy.

Próximo jogo do Manchester United

Visando manter a boa fase de março, o Manchester United retorna aos gramados nesta terça-feira (1) para visitar o Nottingham Forest, às 16h00 (de Brasília). Sem mais chances de vaga em competições europeias e título via Premier League, os Red Devils figuram apenas a 13ª colocação com 37 pontos em 29 jogos.