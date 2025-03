O Newcastle está em busca de um novo CEO desde que Darren Eales deixou o cargo ao ser diagnosticado com câncer no sangue. Segundo o "The Telegraph", uma das candidatas é dirigente de um rival inglês: Collete Roche, chefe de operações do Manchester United.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O papel da dirigente em Old Trafford foi expandido desde que a Ineos adquiriu uma participação minoritária no clube no ano passado. Roche assumiu um papel mais prático nas operações de futebol desde a saída de Dan Ashworth como diretor esportivo, em dezembro, e também foi uma figura-chave na entrega de uma reforma milionária da base de treinamento do United, em Carrington.

continua após a publicidade

Isso se soma ao papel de liderança que a diretora tem desempenhado no projeto do novo estádio do Manchester United e também na presidência do conselho da "Fundação Manchester United", o lado beneficente do clube.

De acordo com a publicação, os dirigentes do clube inglês se recusaram a comentar sobre a possibilidade de Roche deixar o cargo e rumar ao Newcastle. Isso porque Roche, que se juntou ao United em 2018 vindo do Aeroporto de Manchester, onde era diretora administrativa, se integrou bem ao novo grupo de liderança.

continua após a publicidade

Darren Eales deixou o cargo de CEO do Newcastle após diagnóstico de câncer (Foto: Divulgação/Newcastle)

Embora seja a única 'sobrevivente' da equipe de liderança executiva que exisia antes da reformulação estratégica que levou a Ineos, de Sir Jim Ratcliffe, a adquirir uma participação de 28,94% no clube, não há rumores de que Roche deixe seu cargo.

Em março, por exemplo, o United descobriu que a diretora de pessoal e transformação, Annie Hale, a diretora comercial, Florence Lafaye, e o diretor de desenvolvimento comercial, James Holroyd, deixariam o clube na mais recente reformulação da alta gerência.

Essas saídas seguiram as demais trocas importantes, nos 15 meses anteriores, incluindo Richard Arnold, como presidente-executivo do clube, e o diretor de futebol John Murtough. Ashworth, que foi contratado como substituto de Murtough, durou apenas cinco meses como diretor esportivo, cedendo espaço a Roche, alvo do Newcastle.

➡️Newcastle quebra tabu, derrota Liverpool e se sagra campeão da Copa da Liga Inglesa

Outros candidatos à vaga do Newcastle

Além de Collette Roche, do Manchester United, outros nomes foram cotados pela diretoria do Newcastle, que busca um substituto ao cargo. Vinai Venkatesham, ex-presidente-executivo do Arsenal, foi um dos citados como favorito.

O Newcastle está realizando uma busca completa e Eales, que trabalhou anteriormente no Tottenham e no Atlanta United, e tem um longo período de aviso prévio, falou sobre como não queria deixar o clube "na mão".