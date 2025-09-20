Com gol brasileiro, Real Madrid vence Espanyol e se mantém no topo de La Liga
Militão fez gol enquanto Vini Jr deu assistência
- Matéria
- Mais Notícias
Com grande atuação de brasileiros, o Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0 neste sábado (20), pela 5ª rodada de La Liga. O duelo aconteceu no Santiago Bernabéu, em Madri. Os gols da partida foram marcados por Éder Militão, que abriu o placar com um golaço, e Mbappé, que fechou a vitória com outro belo chute após assistência de Vini Jr.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Brasileiros se destacam no futebol japonês em briga contra a degola
Futebol Internacional20/09/2025
- Futebol Internacional
Bola de Ouro 2025: saiba os indicados a melhor clube do ano
Futebol Internacional20/09/2025
- Onde Assistir
Mallorca x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga
Onde Assistir20/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O destaque do jogo ficou para Éder Militão, autor do primeiro gol do time merengue. O brasileiro vem retomando o ritmo após lesão e se consolidando novamente na defesa do clube. Desta vez, além de seguro no setor defensivo, brilhou no ataque, marcando um golaço. No setor ofensivo, Vini Jr foi quem mais levou perigo, especialmente no primeiro tempo. O camisa 7 participou ativamente da criação, teve chances claras e, no segundo tempo, serviu Mbappé para o segundo gol. Rodrygo entrou na vaga de Vini Jr na reta final, mas não teve tempo para influenciar o placar.
Com o resultado, o Real Madrid manteve os 100% de aproveitamento em La Liga e se isolou na liderança, abrindo momentaneamente cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Já o Espanyol conheceu sua primeira derrota na competição, mas segue entre os primeiros colocados do Campeonato Espanhol.
Real Madrid x Espanyol: como foi o jogo?
Buscando manter a liderança e com o apoio do Bernabéu lotado, o Real Madrid entrou em campo determinado a controlar as ações desde o início. O confronto, no entanto, tinha peso: o Espanyol vinha embalado, ocupando o terceiro lugar, e apresentava consistência defensiva. Por isso, os primeiros minutos foram de estudo, com trocas curtas de passes e poucas investidas de risco.
O Real Madrid passou a ocupar o campo adversário com mais intensidade a partir dos 15 minutos. A equipe explorava as laterais com Mastantuono e Vini Jr, abrindo espaço para infiltrações e triangulações. Valverde e Tchouaméni sustentavam o meio-campo, dando liberdade para Vini e Mbappé se movimentarem. O Espanyol, consciente da força do rival, se fechava em duas linhas compactas e apostava nos contra-ataques com Fernández e Puado.
Aos 22 minutos, o cenário mudou com um golaço brasileiro. Após longa troca de passes e tentativas de penetração na área, a bola sobrou para Éder Militão na intermediária. Sem marcação próxima e com espaço, o zagueiro arriscou um chute potente de fora da área. A bola viajou com efeito, bateu no ângulo esquerdo e morreu no fundo do gol. O lance desmontou a estratégia defensiva do Espanyol e incendiou o Bernabéu.
Com o domínio merengue, a equipe seguia no ataque, e a melhor oportunidade para ampliar veio nos acréscimos. Vini recebeu na esquerda e dominou já arrancando com velocidade. O jogador venceu o marcador e cruzou rasteiro para Mbappé, que chegava livre na pequena área. O francês tentou finalizar de primeira, mas mandou para fora, desperdiçando uma chance clara. O primeiro tempo terminou com o Real Madrid controlando a posse de bola e o Espanyol praticamente sem finalizações perigosas.
A volta do intervalo manteve o roteiro. Logo aos dois minutos, em jogada construída pela esquerda, Vini Jr avançou novamente em velocidade. Sem espaço para cruzar, ele recuou para Mbappé, que dominou fora da área e soltou um chute preciso. O goleiro Dmitrovic foi surpreendido e não conseguiu evitar o segundo gol merengue.
O Espanyol tentou reagir após sofrer o segundo tento. A equipe subiu suas linhas, passou a pressionar a saída de bola do Real Madrid e conseguiu criar algumas oportunidades esporádicas. Lozano e González tentaram explorar os lados do campo, mas pararam em Courtois ou na zaga bem postada.
Com mais espaço, o Real Madrid explorou os contra-ataques. Mbappé e Vini Jr tiveram mais liberdade para acelerar as jogadas, e em uma delas quase veio o terceiro gol. O francês recebeu em velocidade, bateu forte, o goleiro espalmou, o francês conseguiu chutar de novo, mas a bola foi rebatida e sobrou para Vini Jr, que chutou sem ângulo e acertou a trave.
Com o jogo encaminhado, Xabi Alonso aproveitou para rodar o elenco. Rodrygo entrou no lugar de Vini Jr para dar fôlego ao ataque, enquanto Camavinga e Bellingham voltaram a ganhar minutos após lesões. A entrada dos dois reforçou o meio-campo e manteve a posse de bola sob controle.
O que vem por aí?
Após a vitória, o Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira (23), às 16h30 (de Brasília), contra o Levante, novamente pela La Liga. O Espanyol, por sua vez, recebe o Valencia no mesmo dia, às 14h (de Brasília), tentando se recuperar do revés e manter-se na parte de cima da tabela.
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 2x0 Espanyol
5ª rodada — La Liga
🗓️ Data e horário: sábado, dia 20 de setembro às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
🥅 Gols: Éder Militão (RMA 22'/1T); Mbappé (RMA 2'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Tchouaméni (RMA); Mastantuono (RMA)
🟥 Cartões vermelhos: --
⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Carvajal, Asencio, Militão, Álvaro Carreras; Mastantuono (Brahim), Valverde, Tchouaméni (Camavinga), Vini Jr (Rodrygo); Mbappé (Bellingham), Gonzalo Gárcia (Arda Güler)
🔵 Espanyol (Técnico: Manolo Gonzalez)
Dmitrovic; Romero, Cabrera, Calero, Hilali; Dolan (Pickel), González, Lozano (Carreras), Puado (García); Fernández, Expósito (Koleosho)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias