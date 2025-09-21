Como de costume, Lionel Messi voltou a protagonizar momentos que reforçam sua posição entre os maiores jogadores da história do futebol. Vestindo a camisa do Inter Miami, o craque foi decisivo na vitória por 3 a 2 sobre o DC United, marcando dois gols — um deles com grande beleza plástica — e distribuindo uma assistência espetacular para Tadeo Allende. Confira, a seguir, os principais lances da partida.

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

O primeiro gol da partida não foi de Messi, mas começou em seus pés. Com um lançamento digno de um quarterback — posição do futebol americano responsável por distribuir passes longos e precisos —, o argentino fez um passe milimétrico de trás do meio-campo para Allende, que arrancou em velocidade. O atacante precisou de apenas um toque para tirar do goleiro, que saiu desesperadamente do gol para tentar interceptar, e concluiu com precisão no canto esquerdo, em uma finalização que lembrou uma tacada de sinuca.

2️⃣ Segundo tempo

O Inter Miami chegou a sofrer o empate com um gol do experiente Christian Benteke, aos 7 minutos do segundo tempo, mas voltou à frente no placar graças a uma parceria que marcou época no Barcelona e gerou inúmeros gols — desta vez, porém, em posições diferentes. Jordi Alba, lateral-esquerdo, apareceu no lado direito do meio-campo e encontrou Messi dentro da área. O camisa 10 dominou entre dois marcadores, cortou para o meio com a perna esquerda e finalizou firme, quase sem ângulo, no canto da primeira trave.

Jordi Alba e Lionel Messi em comemoração de gol pelo Inter Miami (Foto: Chris Arjoon/AFP)

O terceiro gol foi uma verdadeira pintura, à altura da carreira de Messi. Aos 40', ele recebeu passe na entrada da área de Sergio Busquets, cortou com a perna esquerda e bateu colocado, acertando o ângulo esquerdo do goleiro adversário. Uma obra-prima. O DC United ainda descontou nos acréscimos, com Jacob Murrell, dando números finais à partida. Mesmo assim, o brilho foi todo da Pulga, que comandou o jogo com maestria.

Números de Lionel Messi em Inter Miami x DC United 🔢

⚽ 2 gols (!)

🅰️ 1 assistência

🧠 1 grande chance criada

🔑 2 passes decisivos

👟 11 finalizações (4 no gol)

💨 8/10 dribles certos (!)

💪 8/12 duelos ganhos (!)

💯 Nota Sofascore: 10

Com o resultado, o Inter Miami subiu para a quinta posição na Conferência Leste da MLS, somando 52 pontos. DC United, por outro lado, afundou ainda mais na tabela, ocupando a 14ª e última colocação, com apenas 25 pontos.

