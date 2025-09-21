Ídolo do Bayern, Boateng anuncia aposentadoria aos 37 anos

Campeão da Copa do Mundo pela Alemanha em 2014 e ídolo do Bayern de Munique, o zagueiro Jérôme Boateng anunciou sua aposentadoria do futebol. O defensor de 37 anos decidiu deixar os gramados após o fim do contrato com o LASK Linz, da Áustria. O anúncio foi feito em postagem em seu perfil no Instagram.

— Joguei por muito tempo, por grandes clubes, pela minha seleção. Aprendi, venci e perdi. O futebol me deu muito. Agora, é hora de seguir em frente. Não por ter que fazer isso, mas porque estou pronto. Sou grato por tudo. Pelos meus times, pelos torcedores e pelas pessoas que me apoiaram. Acima de tudo, minha família e meus filhos, que sempre estiveram ao meu lado. Família, amigos, fãs, chegou a hora — publicou Boateng.

Revelado pelo Hertha Berlim, Boateng estreou no time profissional em 2006 e, no ano seguinte, se transferiu para o Hamburgo. O zagueiro passou brevemente pelo Manchester City três temporadas depois, antes de começar sua trajetória de multicampeão no Bayern de Munique, onde conquistou duas vezes a Champions League (2013 e 2020).

Pela seleção alemã, Boateng disputou 76 jogos e fez parte do elenco terceiro colocado da Copa do Mundo de 2010 e foi campeão mundial em 2014. Nos últimos anos, defendeu as camisas do Lyon, da França, e Salernitana, da Itália, antes de se transferir para a Rússia.

Boateng em ação pela seleção da Alemanha (Foto: ODD ANDERSEN/AFP)

Polêmicas extracampo de Boateng

Em março de 2024, Boateng foi acusado pela própria mãe de abusar mental e fisicamente de mulheres. O jogador foi condenado e multado por violência doméstica em 2021. Segundo documento obtido pela revista alemã "Der Spiegel", Martina Boateng enviou um e-mail a um advogado em fevereiro daquele ano revelando que o filho tinha um histórico violento. A informação foi publicada à época pelo site "R7".

A mãe do ex-jogador da seleção alemã também mencionou na mensagem o caso da modelo Kasia Lenhardt, ex-namorada dele, que cometeu suicídio. Ela foi encontrada morta em um apartamento em Berlim em 9 de fevereiro de 2021.

- Meu filho tem abusado mental e fisicamente de mulheres há anos. Agora, Kasia Lenhardt tirou a própria vida e ele não quer enfrentar as consequências pelo seu comportamento - escreveu Martina.

