Técnico do Real Madrid responde provocação de Yamal antes de El Clásico

Na véspera do El Clásico, entre Real Madrid e Barcelona, o técnico Xabi Alonso comentou sobre as provocações do atacante Lamine Yamal. Em uma participação na Kings League, em que é presidente de um clube, a joia do clube catalão botou fogo na rivalidade entre as equipes, afirmando que os Merengues "roubam e reclamam".

Questionado sobre as declarações do jovem astro, Xabi preferiu pregar cautela. O treinador do Real Madrid concedeu coletiva de imprensa neste sábado (25), antes do primeiro El Clásico da temporada 2025/26.

— Não vou entrar em detalhes. Não vou opinar sobre todas as declarações dele. Há muitas declarações de pessoas do Barcelona, ​​e não posso analisar todas — disse Xabi Alonso, que continuou:

— O que eu tenho em mente é que vai ser uma partida intensa e muito disputada. Temos que estar preparados porque haverá momentos para tudo. Os jogadores precisam ter a adrenalina necessária. Não estou pensando em outras consequências.

A declaração de Lamine Yamal ganhou rápida repercussão nos principais veículos da Espanha. Na edição da "Rádio Marca", na manhã de sexta-feira (24), jornalistas afirmaram que o comentário do jogador do Barça foi completamente inapropriado.

Lamine Yamal em Barcelona x Olympiacos (Foto: Josep Lago / AFP)

Outras respostas de Xabi Alonso na coletiva

Você acha que o Real Madrid está jogando bem?

— Sim, eu gosto, mas podemos jogar melhor. Estamos construindo uma base sólida. Somos confiáveis, mas precisamos dar o próximo passo.

Como está Mbappé?

— Eu o vejo indo bem. Todos estão muito motivados e ansiosos para vencer. Estão todos recuperados do jogo contra a Juve. Amanhã é a hora. A qualidade coletiva da equipe está melhorando. Mbappé é fundamental.

Houve algum ponto de virada desde o clássico?

— Algumas semanas se passaram e estamos corrigindo as coisas. Olhando para amanhã, acreditamos que estamos em boa forma, tanto mentalmente quanto futebolisticamente. Quero vencer e que os fãs se divirtam. O jogo tem um sabor especial e é o mais importante neste momento.

Como chegam Real Madrid e Barcelona para o El Clásico?

O Barcelona voltou em grande fase da Data Fifa, tendo vencido o Girona, pela La Liga, e goleado o Olympiacos, pela Champions League. A equipe comandada por Hansi-Flick conseguiu se reerguer após derrotas para o Sevilla e PSG e chega com moral para o El Clásico.

Assim como o rival, o Real Madrid também vem de duas vitórias consecutivas pelo placar mínimo após os triunfos por 1 a 0 sobre Getafe e Juventus. Os merengues não apresentaram um grande futebol, mas cumpriram com os objetivos.

