Cinco 'duelos' em campo que podem decidir o El Clásico
Entenda quais embates serão fundamentais para definir o resultado do confronto deste domingo entre Real Madrid e Barcelona
O Real Madrid tem uma missão neste novo capítulo do El Clásico, que será disputado no Santiago Bernabéu. O time merengue busca se recuperar de uma temporada 2024/25 frustrante, em que perdeu todos os quatro confrontos contra o Barcelona.
Desde então, as equipes mudaram de estilo, e o Real Madrid conta com um novo treinador, Xabi Alonso, que chegou para substituir Carlo Ancelotti, que aceitou o desafio de comandar a Seleção Brasileira. O El Clásico marcará duelos específicos que podem mudar o rumo desta rivalidade.
Carreras x Lamine Yamal
Este será o primeiro El Clásico de Álvaro Carreras, após sua transferência para o Real Madrid no último verão, porém ele não é um completo estranho para Lamine Yamal, joia do ataque do Barcelona. O atual lateral-esquerdo do Real Madrid já enfrentou a estrela espanhola em três ocasiões: uma vez em um empate por 2 a 2 contra o Granada na temporada 2023/24 e em dois jogos da Champions League contra o Benfica na temporada passada, que terminaram em vitórias do Barça por 5 a 4 e 1 a 0.
Carreras foi muito elogiado por suas atuações contra Lamine Yamal, que não marcou nem deu assistências em nenhuma das partidas contra o Benfica. Curiosamente, o jovem marcou seu primeiro gol na LaLiga justamente na partida entre Granada e Barcelona, duas temporadas atrás, e agora espera repetir a dose ao enfrentar o Carreras no Bernabéu.
Vini Jr e Mbappé contra a armadilha de impedimento do Barcelona
Na última temporada, o Barcelona dominou o El Clásico em grande parte graças à estratégia de impedimento extremamente bem executada pelo time. No jogo no Bernabéu, o Real Madrid foi pego em impedimento 12 vezes, com Mbappé sendo flagrado oito vezes e Vini Jr três. Essa estratégia foi fundamental para a vitória do Barcelona por 4 a 0.
Ao longo da temporada, o Real Madrid melhorou, sofrendo um, sete e cinco impedimentos nas três partidas seguintes contra o Barça. Agora, com o novo sistema implementado por Xabi Alonso, os dois atacantes tentarão cronometrar suas arrancadas com precisão para causar problemas reais aos Azulgranas.
Mbappé x Szczęsny
Com Joan García lesionado, Wojciech Szczęsny será o último homem tentando impedir Mbappé caso ele consiga superar a armadilha de impedimento. Isso será um grande desafio, já que o francês está em ótima forma e é o artilheiro da LaLiga, com 10 gols em nove partidas.
Apesar do domínio do clube catalão no El Clásico da última temporada, Mbappé causou muitos problemas a Szczęsny ao marcar cinco gols em três partidas no goleiro polonês, além de fazer com que ele fosse expulso por falta de último homem na Supercopa da Espanha. Para o técnico Hansi Flick, o Szczęsny precisa ter mais sorte contra Mbappé neste domingo.
Güler x Pedri
A batalha no meio-campo promete ser um dos destaques deste jogo, com Arda Güler e Pedri buscando conduzir suas equipes para o ataque. Os jovens de 20 e 22 anos, respectivamente, são dois dos meio-campistas ofensivos mais promissores do futebol mundial e vêm se destacando nesta temporada.
No ranking de passes-chave da LaLiga, Güler e Mbappé lideram com 23 cada, enquanto Pedri e Vini Jr estão empatados na segunda posição, com 22 passes-chave cada. Por isso, as duas equipes vão trabalhar para levar a bola até seus principais criadores, e Güler e Pedri também terão papel importante na marcação para frear um ao outro.
Araújo x zagueiros do Real Madrid
Ronald Araújo não deve ser titular nesta partida, mas ainda pode ter um papel importante se entrar no segundo tempo. Foi exatamente o que ele fez no último fim de semana, na 9ª rodada, quando entrou contra o Girona e atuou como centroavante improvisado, marcando o gol da vitória do Barcelona nos acréscimos. Com Robert Lewandowski ainda lesionado, não há uma referência clara no ataque catalão. A opção por Araújo provavelmente não será a primeira escolha de Flick, mas o uruguaio é uma arma que pode ser usada nos momentos finais deste El Clásico caso o Barça precise de um gol.
