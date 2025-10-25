Barcelona leva vantagem sobre o Real Madrid em retrospecto recente no El Clásico

O Barcelona leva uma leve vantagem sobre o Real Madrid nos retrospectos mais recentes do El Clásico. Neste domingo (26), as equipes de Hansi-Flick e Xabi Alonso se enfrentam em um duelo valendo a liderança da La Liga.

O confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol será realizado no Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid possui ampla vantagem histórica sobre o Barcelona. Em 125 jogos na capital espanhola, os merengues conquistaram 68 vitórias, enquanto os culés tiveram 32 triunfos na casa do rival.

No entanto, o Barcelona tem levado a melhor sobre o Real Madrid tanto no Santiago Bernabéu, quanto no retrospecto geral recente. No entanto, o equilíbrio é muito grande entre os dois principais clubes da Espanha.

Entenda a vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid

Nos últimos 10 jogos entre Real Madrid e Barcelona, o clube catalão venceu seis confrontos e foi derrotado em quatro ocasiões. Nesse período, os culés conquistaram uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha sobre o maior rival, enquanto os merengues conquistaram uma Supercopa da Espanha e derrotaram os blaugranas em uma semifinal da Copa do Rei.

Nos últimos 10 jogos disputados no Santiago Bernabéu, o Barcelona também venceu seis partidas e foi derrotado em quatro oportunidades. Inclusive com duas goleadas históricas por 4 a 0 dos culés sobre os merengues em 2022 e 2024.

Como chegam os clubes para o El Clásico?

O Barcelona voltou em grande fase da Data Fifa, tendo vencido o Girona, pela La Liga, e goleado o Olympiacos, pela Champions League. A equipe comandada por Hansi-Flick conseguiu se reerguer após derrotas para o Sevilla e PSG e chega com moral para o El Clásico.

Assim como o rival, o Real Madrid também vem de duas vitórias consecutivas pelo placar mínimo após os triunfos por 1 a 0 sobre Getafe e Juventus. Os merengues não apresentaram um grande futebol, mas cumpriram com os objetivos.

