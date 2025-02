O técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, confirmou a transferência de Vitor Roque rumo ao Palmeiras. Em entrevista coletiva que antecede o confronto complicado com o Real Madrid, por La Liga, o comandante justificou a ausência do atacante no treino desta sexta (28) através do movimento de retorno ao futebol brasileiro.

➡️ Palmeiras bate recorde, acerta contratação de Vitor Roque e aguarda atacante no Brasil

- Bom, Vitor Roque não participou do treino de hoje conosco porque sua transferência para o Palmeiras já está fechada. Até ontem isso não era sabido por nós, mas agora está tudo certo - afirmou o chileno.

✅ Vitor Roque está liberado para atuar pelo Palmeiras

Conforme previamente noticiado pela reportagem do Lance!, Roque teve sua mudança de ares autorizada pela Fifa, que precisava destravar a negociação por conta das regras de La Liga em relação a atletas emprestados. Com o aval da entidade, a diretoria do Verdão chegou a um acordo tanto com o Betis quanto com o Barcelona, que tinha os direitos do centroavante.

O Palmeiras pagará cerca de 25 milhões de euros (mais de R$ 150 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos do jogador. O valor, portanto, representa o recorde de transferência mais cara do futebol brasileiro, superando o movimento de Thiago Almada rumo ao Botafogo em 2024.

O "Tigrinho", como é apelidado, chegou ao futebol europeu para 2023-24, depois de ser comprado pelo Barcelona junto ao Athletico-PR. Entretanto, as oportunidades foram escassas na Catalunha sob o comando de Xavi, então treinador blaugrana; na janela do último verão europeu, a diretoria o negociou por empréstimo para o Betis.

Na Andaluzia, foram 33 partidas, somando cerca de 1.735 minutos, e sete gols anotados no período. Roque não estará entre os relacionados para o duelo com o Real Madrid, neste sábado (1); justamente contra os Merengues, o centroavante fez sua estreia pela equipe, no dia inicial de setembro de 2024, em derrota por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, quando saiu do campo e atuou por pouco mais de meia hora.