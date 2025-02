Endrick chegou ao Real Madrid cercado de expectativas, mas sua primeira temporada no clube tem sido um período de adaptação. Com poucas oportunidades entre os titulares, o jovem atacante brasileiro viu seu valor de mercado cair desde sua transferência para a Espanha.



Mas, afinal, quanto Endrick vale atualmente e como sua valorização mudou nos últimos meses?



📊 Evolução do valor de mercado de Endrick

De acordo com o site Transfermarkt, especializado na precificação de jogadores, o valor de mercado de Endrick teve oscilações desde que sua transferência para o Real Madrid foi anunciada. Veja a evolução:

Dezembro de 2022 : €20 milhões (quando assinou com o Real Madrid)

: (quando assinou com o Real Madrid) Julho de 2024 : €60 milhões (chegada ao Real Madrid)

: (chegada ao Real Madrid) Fevereiro de 2025: €40 milhões (valor atual)

Desde que começou sua trajetória no futebol europeu, o atacante já sofreu uma desvalorização de €20 milhões, o que representa uma queda de 33% em seu valor de mercado.

⏳ Por que Endrick perdeu valor no mercado?

O principal fator para a queda no valor de mercado de Endrick é a baixa minutagem em campo. No Real Madrid, o jovem tem encontrado forte concorrência no ataque, disputando espaço com estrelas como Vini Jr, Rodrygo e Kylian Mbappé.

Sem uma sequência de jogos como titular, sua adaptação ao futebol europeu tem sido mais lenta do que o esperado. Além disso, a falta de convocações para a seleção principal também pode ter impactado sua valorização no mercado.

🔮 Endrick pode recuperar seu valor?

Apesar da desvalorização recente, Endrick ainda é considerado uma das grandes promessas do futebol mundial. Com apenas 18 anos, ele tem tempo para se firmar no Real Madrid e recuperar seu valor de mercado.

Se conquistar mais espaço na equipe de Carlo Ancelotti, acumular boas atuações e voltar ao radar da seleção brasileira, o jovem atacante pode superar esse momento de oscilação e voltar a se valorizar no mercado da bola.