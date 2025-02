Ruben Amorim rebate críticas e defende ‘novo astro’ do Manchester United

O técnico Ruben Amorim, do Manchester United, defendeu Patrick Dorgu após o erro em que resultou no cartão vermelho do lateral de 20 anos, na vitória contra o Ipswich Town, nesta quarta-feira (26), pela 27ª rodada da Premier League. O português disse que, apesar da expulsão, o jogador se mostrou adaptado e possui um estilo de jogo que agrada o treinador.

- Todos que assistiram àquela bola pensaram "lá vamos nós de novo". Mas às vezes o futebol é assim, e conseguimos lutar através de todas as situações durante o jogo. Merecemos plenamente os três pontos hoje. Ele não pretende machucar ninguém em campo, o que é importante para mim. Depois daquele erro, ele fez muitas corridas e mostrou agressividade, mas às vezes os jogadores podem exagerar - disse Ruben Amorim.

- Acho que o mais importante é que ele está muito empolgado por estar aqui e você pode sentir isso todos os dias. Isso é algo que me deixa muito feliz, porque ele percebeu a sorte que tem de jogar em um clube como o nosso. Ele tem ritmo, tem qualidade, pode jogar nos dois lados da defesa. Acho que ele se sente um pouco mais confortável. Ele será um jogador muito bom para nós agora e no futuro.

Apesar de estar com um jogador a menos, o Manchester United conseguiu ampliar a vantagem no placar com um cabeceio de Harry Maguire logo após o início do segundo tempo, garantindo uma vitória apertada.

Após a expulsão de Dorgu, Ruben Amorim substituiu o defensor Noussair Mazraoui por Alejandro Garnacho, que, visivelmente chateado, caminhou diretamente para o vestiário. A justificativa do comandante português em retirar o jovem atacante foi baseada nas jogadas de bola de parada.

Próximo compromisso do Manchester United

Agora, os Red Devils voltam as atenções à quinta rodada da Copa da Inglaterra, onde recebem o Fulham no próximo domingo (2). As Copas - nacionais e a Liga Europa - podem ser as únicas oportunidades de título ao United, visto que o time ocupa apenas a 15ª colocação da Premier League, e está longe das vagas em competições continentais para 2025-26.

