Gerard Piqué, de 38 anos, decidiu encerrar sua carreira como jogador de futebol profissional há um ano e meio. Com a aposentadoria, o ex-zagueiro se aventura como empresário e gestor, inclusive em negócios fora do mercado do esporte. Nesse sentido, em entrevista ao amigo e ex-companheiro de seleção espanhola Iker Casillas, o catalão foi questionado sobre assumir a presidência do Barcelona futuramente.

Um dos zagueiros mais vitoriosos da história do Barcelona, Piqué é formado nas categorias de base do clube e passou 14 temporadas no time profissional. Dessa maneira, o ex-jogador é identificado com os Blaugranas.

Por isso, Piqué é voz ativa na questão econômica do Barcelona desde os tempos como jogador. No entanto, apesar das dificuldades financeiras, o clube continua competindo por títulos nas principais competições do futebol mundial. Para o ídolo culer, isso não é "sustentável" a longo prazo, mas os sócios aprovam.

— O momento em que o clube se encontra é de uma crise econômica evidente. De fora, dá a impressão de que o sócio prioriza que a bola entre antes que o Barça deva milhões de euros. Entendo que o futebol é emocional, mas em casos como o do Barcelona, em que o sócio é o dono do clube, tem que haver algo mais. Essa é a grande questão, porque dado o que vimos, o sentimento é que enquanto a instituição for salva e não for à falência, ou um dia tiver que se tornar uma sociedade anônima esportiva, que é um assunto tabu, então eles estão satisfeitos. Parece que o fato de ter hipotecado tudo não é importante — desabafou Piqué.

Futuro presidente do Barcelona?

Nesse raciocínio, Piqué respondeu à pergunta de Casillas sobre um dia ser presidente do Barcelona em tom de retribuição pela carreira que o clube catalão deu a ele. Porém, o ex-jogador reforça a situação negativa atual da entidade:

— Ser presidente do Barcelona é muito mais um sacrifício do que ser uma coisa positiva, e isso é óbvio. Se um dia o clube realmente precisar, a responsabilidade que tenho é estar lá porque o Barça me deu tudo, absolutamente tudo — expôs o empresário.

