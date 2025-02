Palmeiras bate recorde, acerta contratação de Vitor Roque e aguarda atacante do Brasil

Vitor Roque será reforço do Palmeiras! O clube acertou as pendências finais com o Barcelona na última quinta-feira (27) e aguarda a chegada do atacante. Liberado pelo Betis, onde atuou por empréstimo, ele realizará exames médicos na Espanha e, posteriormente, viajará ao Brasil para ser anunciado oficialmente.

No total, o Palmeiras desembolsará cerca de € 25 milhões (R$ 151 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atacante. Com isso, ele superará o valor de Almada, contratado em 2024 pelo Botafogo, e se tornará a maior contratação da história do futebol brasileiro.

Diferente das novelas envolvendo Andreas Pereira, Claudinho e Matheus Pereira, as tratativas com Vitor Roque tiveram um desfecho positivo, apesar de algumas complicações no processo. Ao contrário da Fifa, que deu aval para a transferência, a La Liga afirmava que o atacante deveria ser devolvido ao clube de origem antes de ser novamente negociado.

Com a ajuda do Barcelona, o Palmeiras obteve o aval da Fifa para a transferência, superou pendências nos bastidores e destravou o negócio, com base em um artigo do regulamento da entidade máxima do futebol, denominado "Technical Registration".

Vitor Roque estará à disposição da comissão técnica para as seguintes competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes, principal torneio do calendário.

Vitor Roque, novo reforço do Palmeiras, em partida do Barcelona (Foto: Pau Barrena/AFP)

Palmeiras na janela

Com a chegada de Vitor Roque, o Palmeiras chega a seis contratações nesta janela de transferências. Além do ex-jogador do Barcelona, o clube anunciou os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até o término da temporada.

Já Lucas Evangelista, destaque do Red Bull Bragantino, reforçará o elenco comandado por Abel Ferreira após o término do Campeonato Paulista.