Técnico do Porto abre o jogo sobre Thiago Silva: 'Não lhe fiz promessa'

Francesco Farioli, técnico do Porto, afirmou que Thiago Silva não terá vaga garantida entre os titulares em seu retorno ao clube. Em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal português "O Jogo", o treinador italiano disse que o zagueiro brasileiro, de 41 anos, disputará posição com Jan Bednarek e Jakub Kiwior, principais nomes da defesa atualmente.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Ninguém discute as conquistas do Thiago. Ele não estaria aqui se os seus últimos jogos não fossem de alto nível. Na nossa conversa, ele provou que vem para ajudar e apoiar a equipe. Não lhe fiz qualquer promessa, quero que ajude a equipe, quer jogue todos os jogos ou cinco minutos. Ele está consciente disso — afirmou o técnico do Porto.

continua após a publicidade

A dupla formada por Bednarek e Kiwior mantém o Porto invicto no Campeonato Português e com a melhor defesa da competição, com quatro gols sofridos em 17 rodadas. A equipe encerrou o primeiro turno na liderança isolada, com 49 pontos, sete a mais que o Sporting.

— O registro defensivo é impressionante. A coordenação e o sincronismo entre os jogadores é a chave. Esta estabilidade resulta também da forma como atacamos. No jogo com o Santa Clara, quando ficou mais aberto nos minutos finais e defendemos mais na área, a atitude do Bednarek e do Kiwior foi importante e será assim no futuro também com o Thiago — declarou Farioli.

continua após a publicidade

Apresentado oficialmente pelo clube após deixar o Fluminense, Thiago Silva afirmou que chega para contribuir com o elenco e destacou o desempenho do Porto na temporada.

Thiago Silva anunciado pelo Porto (Foto: Divulgação/Porto)

— Eu falei para o Mister que isso me fascina: entender como você faz com que o adversário sofra, onde estão os espaços e onde está a superioridade. Isso é a imagem do Porto, uma equipe dominadora no seu jogo. Eu venho para tentar acrescentar com esses jogadores que aqui estão e que estão fazendo uma temporada incrível — disse o zagueiro.

Thiago Silva de volta ao Porto

O zagueiro Thiago Silva foi anunciado no dia 20 de dezembro como novo reforço do Porto, de Portugal. O atleta assinou contrato com o clube português até o fim da temporada 2025/2026, com possibilidade de renovação por mais um ano.

Esta será a segunda passagem do defensor pelos Dragões. Thiago Silva havia defendido o clube na temporada 2004/05, após se destacar pelo Juventude no Campeonato Brasileiro de 2004, quando integrou a equipe B. Em publicação nas redes sociais do clube, o jogador demonstrou entusiasmo com o retorno ao Porto.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial