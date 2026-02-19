Estreante na Champions, Bodø/Glimt vive 'roteiro de cinema' na competição

O Bodø/Glimt derrotou a Inter de Milão por 3 a 1 nesta quarta-feira (18), no jogo de ida dos playoffs da Champions League, no Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR). O resultado coloca o clube norueguês perto da classificação às oitavas de final da competição logo na primeira participação. Na campanha, o time comandado por Kjetil Knutsen ficou perto da eliminação ainda na fase de liga, porém, após vitórias heroicas, conseguiram vaga no mata-mata.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Desde 2020, o Bodø/Glimt se tornou um dos principais clubes da Noruega, quando conquistou a Eliteserien pela primeira vez. Desde então venceu em outras três oportunidades (2021, 2023 e 2024), sendo vice nos anos em que não foi campeão para o Molde (2022) e Viking (2025).

Comandados por Kjetil Knutsen desde 2018, o Bodø/Glimt começou a ter mais constância em competições europeias, tendo o primeiro grande destaque na Conference League de 2021-22, quando derrotou a Roma por 6 a 1, na fase de grupos. Naquela mesma edição, chegaram até às quartas de final, quando sofreram a "vingança" da equipe da capital italiana, que venceu por 5 a 2 no agregado e avançou até a final, na qual foram campeões.

Com os títulos da Eliteserien, o Bodø/Glimt conseguia vaga apenas nas fases preliminares da Champions League, mas não conseguia chegar na fase de grupos, que posteriormente virou fase de liga, disputando a Europa League. Em uma dessas participações, o clube chegou até a semifinal, eliminando Olympiacos e Lazio pelo caminho, mas caiu para o Tottenham, que foi campeão do torneio.

Comemoração do Bodø/Glimt após vencer a Roma na Conference League de 2021/22 (Foto: Mats Torbergsen / AFP)

Primeira vez na Champions

Nos anos passados, o Bodø/Glimt disputava desde a primeira fase da fase preliminar da Champions League, o que dificultava a classificação da equipe na fase de liga. Porém, com a melhora da Noruega no ranking da Uefa, o clube escandinavo teria que disputar apenas a terceira fase na fase preliminar na atual edição da competição.

Nos dois duelos contra o Sturm Graz, da Áustria, o Bodø/Glimt venceu no agregado por 6 a 2 e conseguiu se classificar à fase de liga da Champions League pela primeira vez na história.

Na estreia da fase de liga, contra o Slavia Praga, fora de casa, o Bodø/Glimt começou perdendo por 2 a 0. Mas, nos minutos finais, com gols de Daniel Bassi e Sondre Brunstad Fet, consegiu empatar a partida em 2 a 2 e somar o primeiro ponto na Champions League.

No primeiro jogo em casa, o mesmo placar de 2 a 2 se repetiu contra o Tottenham, mas com roteiro invertido. Já no segundo tempo, Jens Petter Hauge marcou duas vezes em um espaço de 15 minutos para abrir 2 a 0 ao Bodø/Glimt. Porém, Micky van de Ven e Jostein Gundersen (contra), marcaram aos Spurs, que conseguiram o empate perto dos acréscimos.

Má fase

Na terceira rodada, o Galatasaray dominou o Bodø/Glimt com show de Victor Osimhen, que marcou duas vezes na vitória dos turcos por 3 a 1, em Istambul. De volta a Noruega, os "Superlaget" receberam o Monaco, que, com gol de Folarin Balogun, venceram fora de casa e complicaram a vida dos noruegueses.

Na quinta rodada, contra a Juventus, também em casa, o Bodø/Glimt abriu o placar com Ole Didrik Blomber. Mas, no retorno do intervalo, Loïs Openda e Weston McKennie viraram para os italianos. Nos minutos finais, Sondre Brunstad Fet igualou o placar ao Bodø, mas já nos acréscimos, Jonathan David marcou o gol da vitória por 3 a 2 da Velha Senhora.

Reação heroica

Após a sequência de três derrotas seguidas, o Bodø/Glimt ocupava a 32º colocação, com apenas dois pontos conquistados. Na sexta rodada, a equipe foi encarar o Borussia Dortmund para mais de 80 mil presentes no Signal Iduna Park. Na partida, os alemães saíram na frente com Julian Brandt, mas Haitam Aleesami empatou ainda no primeiro tempo. Logo após o intervalo, Brandt marcou mais uma vez aos aurinegros, mas, perto da reta final, Jens Petter Hauge marcou o gol de empate da equipe norueguesa.

O empate não era o bastante, mas ainda deixava o clube vivo na Champions League, precisando de duas vitórias e combinação de resultados dos rivais. A sétima rodada foi contra o Manchester City, no Aspmyra Stadion. Em campo, Kasper Høgh (duas vezes) e Jens Petter Hauge marcaram os gols da primeira e grande vitória do Bodø/Glimt na competição por 3 a 1.

Jogadores do Bodo/Glimt comemorando a vitória contra o Manchester City (Foto: Mats Torbergsen/AFP)

Na última rodada, o Bodø/Glimt precisava vencer o Atlético de Madrid fora de casa, além de torcer para tropeços de Olympique de Marselha, PSV, Athletic de Bilbao, Napoli e Copenhagen, e foi exatamente o que aconteceu. Em Madri, os noruegueses viraram para cima dos Colchoneros em 2 a 1 e viram os rivais tropeçarem para conseguir a classificação em 23º, com nove pontos.

Vitória sobre a Inter de Milão

Com a vaga aos playoffs da Champions League, o Bodø/Glimt foi sorteado para encarar a Inter de Milão, que terminou a fase de liga em 10º. No primeiro jogo, nesta quarta-feira (18), no Aspmyra Stadion, o confronto iniciou com a Inter de Milão buscando o controle ofensivo, enquanto os donos da casa apresentavam dificuldades na saída de bola.

Apesar do volume de jogo dos italianos, que registraram 10 finalizações contra apenas três dos mandantes na primeira etapa, foi o Bodo/Glimt que abriu o placar. Aos 20 minutos, após uma jogada coletiva, Kasper Högh deu assistência de calcanhar para Brunstad Fet marcar.

O Bodø/Glimt venceu a Inter de Milão por 3 a 1 pelos playoffs da Champions League (Foto: Thomas Andersen / NTB / AFP)

A Inter chegou ao empate aos 30 minutos: após cruzamento de Barella e desvio de Carlos Augusto, a bola sobrou para Pio Esposito finalizar. O gol foi validado após revisão do VAR por um possível toque de braço.

No segundo tempo, a partida tornou-se mais truncada no meio-campo. Aos 15 minutos (60' do tempo total), o Bodo/Glimt recuperou a posse na intermediária e Högh concedeu sua segunda assistência no jogo, passando para Hauge bater forte e recolocar os noruegueses à frente.

Três minutos depois, aos 64', o próprio Kasper Högh marcou o terceiro gol do time da casa, completando um passe dentro da área. O técnico da Inter, Cristian Chivu, promoveu as entradas de Luis Henrique, Zielinski e Bonny, mas a equipe não conseguiu reverter o placar.

A partida de volta, que definirá o classificado para as oitavas de final (onde poderá enfrentar Sporting ou Manchester City, a depender de sorteio), está marcada para a próxima terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA).

