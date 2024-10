Técnico do Peñarol compara Botafogo com Flamengo: ‘Vai ser mais difícil’

Diego Aguirre, técnico do Peñarol, durante partida contra o Flamengo no Maracanã pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 10:09 • Rio de Janeiro

O técnico do Peñarol, Diego Aguirre, enalteceu o elenco do Botafogo em entrevista à rádio uruguaia Carve Deportiva no início da semana. O treinador comparou o Alvingero com o Flamengo, adversário vencido nas quartas da Libertadores, e projetou o duelo das semifinais contra a equipe de Artur Jorge.

O clube de Montevidéu venceu os rubro-negros em casa, na última fase da Libertadores, e segurou o empate no Maracanã para conquistar a classificação. Agora, o time volta ao Brasil, na próxima quarta-feira (23) para enfrentar o Botafogo no Nilton Santos. Para Aguirre, o desta vez, será mais difícil.

– Botafogo é melhor que o Flamengo. Eles venceram bem do Flamengo, estão em um melhor momento. As equipes às vezes são momento, e o Botafogo está em um bom. É líder do Brasileirão, primeira vez na semifinal da Libertadores (em 50 anos) e com todo o plantel... Flamengo vinha com alguns lesionados. O Botafogo vai ser mais difícil.

A entrevista aconteceu após as partidas da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. O Brasil venceu os confrontos contra Chile e Peru com grandes atuações de Luiz Henrique e Igor Jesus. O técnico falou sobre o desempenho da dupla alvinegra e brincou com a qualidade do elenco adversário.

– Eu começo a rir porque queria morrer (risos). Que jogadores eles têm... Vinícius (Júnior) não jogou, e o Luiz Henrique sim, entende o nível que eles estão? O futebol brasileiro é um dos melhores do mundo e o Botafogo tem atletas na Seleção. O Alex (Telles) não jogou, mas estava lá. Thiago Almada foi para a seleção argentina, Savarino na Venezuela... Isso dá a magnitude do rival. Eles têm jogadores de 20 milhões de dólares, isso ajuda a dar uma dimensão dos rivais que vamos enfrentar - analisou.

Botafogo e Peñarol se enfrentam na quarta-feira (23), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília). Todos os ingressos foram esgotados apenas com sócio-torcedores, que prometem uma grande festa.

Luiz Henrique e Igor Jesus foram destaque na Seleção Brasileira nesta Data Fifa. (Foto: Reprodução/CBF TV)