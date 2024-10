Luiz Henrique marcou o gol da vitória da Seleção Brasileira contra o Chile nas Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 13:53 • Redação do Lance!

O Botafogo não entrou em campo, mas foi um dos grandes vencedores desta Data Fifa em outubro. Durante as duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Glorioso foi o clube que mais contribuiu com gols nas seleções sul-americanas: Luiz Henrique e Igor Jesus, pelo Brasil, Thiago Almada, pela Argentina, e Bastos, pela Angola.

Ao todo, o clube carioca teve sete participações em gols nos últimos jogos de seleções, sendo o maior da América do Sul e empatado com gigantes da Europa, como o PSG - foram quatro gols e três assistências de quatro jogadores diferentes.

Provando cada vez mais sua força no cenário nacional, o Botafogo teve outros três jogadores convocados durante a Data Fifa. Além dos citados acima, o goleiro Gatito Fernández (Paraguai), o lateral-esquerdo Alex Telles (Brasil) e o meia-atacante Savarino (Venezuela) estiveram presente nas listas de suas seleções.

Além do Botafogo, a liga nacional com mais gols no período foi o Brasileirão. Constantemente chamado de "campeonato mais disputado do mundo" em território nacional, o Campeonato Brasileiro foi o que mais teve jogadores balançando as redes pelas suas seleções.

Dos 24 gols marcados nas duas rodadas cinco foram marcados por atletas que disputam a série A do Campeonato Brasileiro - Miguelzinho, do Santos, é o representante da segunda divisão.

Igor Jesus comemora o gol em Chile x Brasil. (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)

Veja a lista por clubes

Botafogo — 4 gols

Inter Miami (EUA) — 3 gols

Barcelona (ESP) — 2 gols

Torino (ITA) — 2 gols

Santos — 1 gol

Atlético-MG — 1 gol

Pachuca (MEX) — 1 gol

Benfica (POR) — 1 gol

Portland Timbers (EUA) — 1 gol

Liverpool (ING) — 1 gol

Aston Villa (ING) — 1 gol

Bournemouth (ING) — 1 gol

Galatasaray (TUR) — 1 gol

Real Sociedad (ESP) — 1 gol

Atlético de Madrid (ESP) — 1 gol

Internazionale (ITA) — 1 gol

Fulham (ING) — 1 gol

Veja a lista por ligas