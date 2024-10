Botafogo pode ser campeão se repetir resultados do primeiro turno

Almada, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o São Paulo no Morumbis pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 16/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo entra em campo contra o Criciúma, nesta sexta-feira (18), no Maracanã, a partir das pela 30ª rodada do Brasileirão, e vai em busca dos três pontos para seguir no topo da tabela e continuar sonhando com o título, que está cada vez mais perto. Para isso, o Glorioso já tem uma 'receita mágica'.

A equipe de Artur Jorge terminou o primeiro turno líder do campeonato, 70% de aproveitamento e 40 pontos: 12 vitórias, quatro empates e três derrotas. Uma dessas derrotas, foi justamente contra o Criciúma, por 2 a 1, no Majestoso.

Em cálculo feito pelo Lance!, se o Botafogo repetir os mesmos resultados das últimas partidas do primeiro turno, o Alvinegro se consagraria campeão com 80 pontos. Ou seja, mesmo se perder para o Tigre, o título estaria encaminhado. Confira os resultados simulados espelhando as partidas do primeiro semestre:

Botafogo 1 x 2 Criciúma

Bragantino 1 x 2 Botafogo

Botafogo 1 x 1 Vasco

Botafogo 2 x 1 Cuiabá

Atlético-MG 0 x 3 Botafogo

Botafogo 1 x 0 Vitória

Palmeiras 0 x 1 Botafogo

Internacional 0 x 1 Botafogo

Botafogo 2 x 2 São Paulo

Com a projeção, o Glorioso venceria sete das últimas nove partidas, e empataria duas. A simulação foi feita espelhando, também, os resultados dos adversários. Assim, a classificação terminaria com o título alvinegro com 80 pontos, Fortaleza em segundo com 74 e Palmeiras em terceiro com 73.

O retrospecto recente é favorável. O time de General Severiano não sabe o que é perder uma partida há dois meses e está invicto há 11 jogos. Os números são equivalentes, mas a sequência atual é bem mais importante. Passando por oitavas e quartas da Libertadores, além de jogos decisivos e clássicos pelo Brasileirão. Hoje, o Botafogo vive o seu melhor momento do século, e pode continuar fazendo história.

A reta final da temporada promete grandes emoções. O Botafogo joga em duas frentes: disputa pelo título no Brasileirão e na Libertadores. Resta ao técnico Artur Jorge preparar a equipe para ir com força máxima nas duas competições.

As duas semanas de descanso nesta Data Fifa foi o último grande período de preparação antes da sequência que definirá os grandes campeões de 2024. A partida contra o Criciúma, nesta sexta-feira, será o primeiro passo para a jornada final em busca da taça. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã lotado.

