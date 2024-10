Flamengo tem três desfalques confirmados para clássico contra Fluminense

Arrascaeta em ação pelo Flamengo (Foto: Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 19:15 • Rio de Janeiro

O Flamengo terá três baixas importantes para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília) no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pulgar e Gérson, que atuaram por cerca de 90 minutos pelo Brasil e Chile, respectivamente na última terça, sequer serão relacionados por conta de desgaste físico. De la Cruz também será poupado, visando a semifinal da Copa do Brasil no domingo, contra o Corinthians na Neo Química Arena.

Gerson, em ação em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Gonzalo Plata, apesar de também ter jogado praticamente a partida inteira pelo Equador na terça, teve detectado um desgaste menor na reapresentação dos convocados nesta quarta, no Ninho do Urubu e será relacionado. Arrascaeta, que atuou apenas 45 minutos na última partida da seleção uruguaia, também estará a disposição de Filipe Luís para a partida. Ambos devem iniciar o Fla-Flu como opções no banco de reservas. Além disso, Varela teve uma espécie de luxação no ombro no primeiro jogo pelo Uruguai e é dúvida. O uruguaio será reavaliado pelo departamento médico na quinta-feira.



Com os desfalques, a tendência é de que Allan, Alcaraz e Michael ganhem chances no time titular. Uma possível troca também é a entrada de Fabricio Bruno na zaga, com Léo Ortiz voltando a ser improvisado como primeiro volante.



O Flamengo está na quarta colocação do Brasileirão com 51 pontos. No domingo (20), o Rubro-Negro entrará em campo em jogo da volta da semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil. O clube carioca tem a vantagem do empate, já que venceu a ida por 1 a 0.