Técnico do Manchester United faz declaração bombástica após eliminação em Copa

Técnico do Manchester United, Rúben Amorim fez uma declaração bombástica após a eliminação de sua equipe na Copa da Liga Inglesa. O treinador português afirmou que sente vontade de deixar o clube em determinados momentos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Às vezes quero saír, às vezes quero ficar por 20 anos. Toda vez que tivermos uma derrota, estarei desse jeito. Irei dizer às vezes que odeio meus jogadores, às vezes que amo meus atletas, que irei defendê-los. Esse é o meu jeito de ser.

continua após a publicidade

Na coletiva após a eliminação do Manchester United para o Grimsby United, o comandante não poupou críticas aos jogadores do elenco. A declaração do técnico português não pegou bem por conta das fortes palavras usadas pelo comandante.

- Acho que os jogadores deixaram bem claro o que eles querem hoje. Isso está muito claro. Jogamos bem as duas partidas da Premier League, viemos enfrentar um time da quarta divisão e jogamos dessa maneira. Quero pedir desculpas aos torcedores. Eu estou em choque, nós precisamos de muitas mudanças, mas quando você tem um momento como esse, você tem que aparecer. Se isso não acontece, você pode sentir que algo tem que mudar, e nós não vamos mudar 22 jogadores novamente.

continua após a publicidade

Neste sábado (30), o Manchester United recebe o Burnley, às 11h (de Brasília), pela Premier League visando se recuperar da eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa. Os Diabos Vermelhos também buscam a primeira vitória no Campeonato Inglês na temporada.

Calendário do Manchester United

Fora de competições europeias na temporada, o Manchester United tem pela frente apenas a Premier League e a FA Cup, que está em fases preliminares e não conta com os principais clubes da Inglaterra no momento.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.