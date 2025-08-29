Técnico do Fulham ‘ignora’ Andreas Pereira e dispara contra diretoria

Técnico do Fulham, Marco Silva "ignorou" Andreas Pereira ao não comentar sobre o futuro do atleta e disparou contra a diretoria. Enquanto o meia brasileiro está próximo de um acerto com o Palmeiras, o treinador português não escondeu a insatisfação com a ausência de reforços na janela de transferências.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Nada oficial, não vou comentar sobre isso (saída de Andreas Pereira). Precisamos de um meio-campista. Perdemos muito tempo e agora é tarde. É difícil dizer o que vai acontecer. Não é como eu esperava. Como treinador, não vejo outra solução que não seja contratar. Se não fizermos, não teremos condições de competir em boas condições na Premier League.

continua após a publicidade

Nas últimas três temporadas, Andreas Pereira foi peça chave no Fulham, tendo sido titular e convocado para a Seleção Brasileira. No clube inglês, o meia era um dos principais armadores do clube e um dos jogadores mais incisivos no momento ofensivo.

Em meio as negociações com o Palmeiras, Marco Sivla decidiu por não relacionar Andreas Pereira para os três últimos jogos do Fulham, sendo dois pela Premier League e um pela Copa da Liga Inglesa. O atleta já realizou exames e é aguardado no Brasil para se apresentar como novo reforço do Verdão.

continua após a publicidade

Andreas Pereira tira Fulham de rede social

Próximo do acerto com o Palmeiras, Andreas Pereira tirou da biografia de seu Instagram que é jogador do Fulham, da Inglaterra. O meia retorna ao Brasil após uma breve passagem pelo Flamengo entre 2021 e 2022.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.