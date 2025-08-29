Técnico do Fulham ‘ignora’ Andreas Pereira e dispara contra diretoria
Meia está próximo de acerto oficial com o Palmeiras
Técnico do Fulham, Marco Silva "ignorou" Andreas Pereira ao não comentar sobre o futuro do atleta e disparou contra a diretoria. Enquanto o meia brasileiro está próximo de um acerto com o Palmeiras, o treinador português não escondeu a insatisfação com a ausência de reforços na janela de transferências.
- Nada oficial, não vou comentar sobre isso (saída de Andreas Pereira). Precisamos de um meio-campista. Perdemos muito tempo e agora é tarde. É difícil dizer o que vai acontecer. Não é como eu esperava. Como treinador, não vejo outra solução que não seja contratar. Se não fizermos, não teremos condições de competir em boas condições na Premier League.
Nas últimas três temporadas, Andreas Pereira foi peça chave no Fulham, tendo sido titular e convocado para a Seleção Brasileira. No clube inglês, o meia era um dos principais armadores do clube e um dos jogadores mais incisivos no momento ofensivo.
Em meio as negociações com o Palmeiras, Marco Sivla decidiu por não relacionar Andreas Pereira para os três últimos jogos do Fulham, sendo dois pela Premier League e um pela Copa da Liga Inglesa. O atleta já realizou exames e é aguardado no Brasil para se apresentar como novo reforço do Verdão.
Andreas Pereira tira Fulham de rede social
Próximo do acerto com o Palmeiras, Andreas Pereira tirou da biografia de seu Instagram que é jogador do Fulham, da Inglaterra. O meia retorna ao Brasil após uma breve passagem pelo Flamengo entre 2021 e 2022.
