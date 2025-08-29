menu hamburguer
Técnico do PSG lamenta sorteio na Champions: ‘Normal perder’

Atual campeão encara adversários difíceis na fase de liga

Luis Enrique incentiva jogadores do PSG em jogo contra o Arsenal, pela Champions League
Luis Enrique incentiva jogadores do PSG em jogo contra o Arsenal, pela Champions League (Foto: Thomas Samson/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
11:18
  • Mais Notícias

Técnico do PSG, Luis Enrique lamentou os adversários que irá enfrentar após o sorteio da Champions League, realizado na quinta-feira (28). Em coletiva, o treinador acredita que os duelos serão complicados e que a equipe deixará pontos no caminho da fase de liga.

- Esse formato é legal, mas as 36 equipes têm um calendário diferente. O importante é estar entre os 8 primeiros. Mas é normal perder pontos e jogos. É um nível altíssimo. Mas vamos perder pontos, considerando o nosso adversário. Não existem jogos fáceis. Teremos que vencer pelo menos cinco jogos e empatar três. Vai ser muito difícil. Não sei se será um caminho longo ou curto para chegar à próxima fase.

Na Champions League, o PSG encontrará um caminho complicado e enfrentará Bayern, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athletic Bilbao. O clube francês tem um dos calendários mais complicados, tendo que enfrentar três campeões nacionais da temporada passada.

Em 2024/2025, o PSG encontrou dificuldades na fase de liga da Champions League, tendo que disputar os playoffs por não se classificar diretamente às oitavas de final. Ainda assim, a equipe de Luis Enrique surpreendeu o mundo e conquistou o título continental sobre a Inter de Milão.

Luis Enrique e PSG reencontram Barcelona na Champions

A Champions League marcará o reencontro entre Luis Enrique e PSG contra o Barcelona em data a ser definida. O comandante é torcedor do clube catalão e multicampeão com os culés em sua passagem como treinador.

Luis Enrique ao lado da taça da Champions League vencida pelo PSG
Luis Enrique ao lado da taça da Champions League vencida pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

