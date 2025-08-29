Técnico do PSG lamenta sorteio na Champions: ‘Normal perder’

Técnico do PSG, Luis Enrique lamentou os adversários que irá enfrentar após o sorteio da Champions League, realizado na quinta-feira (28). Em coletiva, o treinador acredita que os duelos serão complicados e que a equipe deixará pontos no caminho da fase de liga.

- Esse formato é legal, mas as 36 equipes têm um calendário diferente. O importante é estar entre os 8 primeiros. Mas é normal perder pontos e jogos. É um nível altíssimo. Mas vamos perder pontos, considerando o nosso adversário. Não existem jogos fáceis. Teremos que vencer pelo menos cinco jogos e empatar três. Vai ser muito difícil. Não sei se será um caminho longo ou curto para chegar à próxima fase.

Na Champions League, o PSG encontrará um caminho complicado e enfrentará Bayern, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athletic Bilbao. O clube francês tem um dos calendários mais complicados, tendo que enfrentar três campeões nacionais da temporada passada.

Em 2024/2025, o PSG encontrou dificuldades na fase de liga da Champions League, tendo que disputar os playoffs por não se classificar diretamente às oitavas de final. Ainda assim, a equipe de Luis Enrique surpreendeu o mundo e conquistou o título continental sobre a Inter de Milão.

Luis Enrique e PSG reencontram Barcelona na Champions

A Champions League marcará o reencontro entre Luis Enrique e PSG contra o Barcelona em data a ser definida. O comandante é torcedor do clube catalão e multicampeão com os culés em sua passagem como treinador.

