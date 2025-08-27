Com início lento na Premier League, com apenas um ponto conquistado em dois jogos, o treinador do Manchester United, Ruben Amorim, afirmou que o elenco não está preparado para jogar uma competição europeia. Mesmo com temporada ruim em 2024/25, os Diabos Vermelhos quase conseguiram uma vaga na Champions League por meio da Europa League, mas o vice-campeonato para o Tottenham evitou com que isso acontecesse. Apesar da derrota na decisão, o comandante português não lamentou o fato.

Em entrevista coletiva para o duelo contra o Grimsby Town, pela Copa da Liga Inglesa, Amorim afirmou que será benéfico para o United não ser um dos nove times que disputarão uma competição europeia. Para o treinador, ter uma disputa a menos servirá para o desenvolvimento do grupo.

— Acho que não estávamos preparados para jogar na Europa. Essa é a minha sensação; para termos jogos fortes na Champions League e jogar na Premier League, precisamos de tempo para nos desenvolvermos como equipe — iniciou o treinador.

— Eu disse na temporada passada que precisávamos de tempo para nos preparar para cada jogo. Os jogos são muito competitivos e precisamos construir nossa base e, então, jogar bem. E, no futuro, precisamos ter a Europa para que todos possam jogar — completou.

Próximo jogo do Manchester United

Preparados ou não, o Manchester United estreia na Copa da Liga Inglesa contra o Grimsby Town, no Blundell Park, às 16h (de Brasília). Sobre o confronto, Ruben Amorim confirmou que irá rodar o elenco e que provavelmente dará minutos para jogadores que podem estar de saída do clube, como Rasmus Hojlund, vinculado a transferências com times italianos.

— Todos os jogadores estão disponíveis, e você decide se quer ter o melhor onze titular para vencer todos os jogos — finalizou.

