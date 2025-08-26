Grimbsy Town x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações da Copa da Liga Inglesa
Equipes se enfrentam pela 2ª fase da Copa da Liga Inglesa
Grimsby Town e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Blundell Park, em Cleethorpes, pela 2ª fase da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
O Grimsby chega animado para tentar surpreender. O time da 4ª divisão inglesa ainda não perdeu na temporada da League Two, somando três vitórias e dois empates, e aposta na força do pequeno estádio, com capacidade para pouco mais de 8,5 mil torcedores, para “matar o gigante”.
Ficha Técnica
Já o Manchester United inicia sua trajetória no torneio mais cedo devido ao fraco desempenho na última Premier League, quando terminou apenas na 15ª colocação. O técnico Rúben Amorim deve escalar uma base titular para acelerar o entrosamento dos reforços, com Bruno Fernandes, Matheus Cunha e Sesko entre os prováveis titulares. Os Red Devils não vencem na atual edição da Premier League (uma derrota e um empate) e buscam retomar a confiança.
Tudo sobre Grimsby Town x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):
Grimsby Town x Manchester United
2ª fase – Copa da Liga Inglesa 2025/26
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Blundell Park, em Cleethorpes (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grimsby Town (Técnico: David Artell)
Pym; Rodgers, Warren, McJannet e Staunton; Amaluzor, McEachran, Turi, Khouri e Burns; Kabia.
Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)
Onana; Fredricson, Maguire e Shaw; Dalot, Mainoo, Ugarte, Bruno Fernandes e Dorgu; Matheus Cunha e Sesko.
