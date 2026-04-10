Atacante Brasileiro acusa arbitragem de favorecer time de Cristiano Ronaldo
Clube e jogadores se manifestam via redes sociais
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O Al-Ahli empatou em 1 a 1 com o Al-Fayha nesta quarta-feira (8), em Riade, na Arábia Saudita, pela disputa do Campeonato Saudita. Após a partida, o atacante brasileiro Galeno usou as redes sociais para criticar a arbitragem e sugerir que há intenção de favorecer o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, na briga pelo título.
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Erro em prol do time de Cristiano Ronaldo?
O ex-jogador do Porto publicou mensagem classificando a situação como "falta de respeito" com seu clube. O Al-Ahli caiu uma posição na tabela após o empate e agora ocupa a terceira colocação. O líder do campeonato Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, possui dois pontos de vantagem sobre o Al-Hilal, mas com um jogo a menos.
Na publicação, Galeno escreveu: "Pode entregar a taça, é isso que querem, querem tirar a gente de todo jeito do campeonato, querem da a taça para uma pessoa, uma falta de respeito com nosso clube".
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A manifestação do atacante foi motivada por polêmicas envolvendo decisões do árbitro durante o confronto. O Al-Ahli alega que a equipe de arbitragem deixou de marcar ao menos três pênaltis a favor do time. Um dos lances contestados ocorreu nos minutos finais da partida.
O clube de Galeno divulgou comunicado após o jogo. A diretoria declarou "profunda insatisfação" com a arbitragem.
O documento afirma que os erros cometidos tiveram impacto direto no resultado e na disputa pelo campeonato. A diretoria solicitou acesso às comunicações entre árbitros e VAR. O clube também pediu as gravações das conversas durante a partida.
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