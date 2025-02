Técnico do Liverpool exalta Matheus Cunha: ‘Jogaria nos cinco melhores da liga’

Técnico do Liverpool, Arne Slot elogiou o atacante Matheus Cunha antes do duelo com o Wolverhampton no próximo domingo (16), pela 25ª rodada da Premier League. Em entrevista coletiva, o treinador holandês afirmou que o brasileiro "tem a qualidade de jogar por uma das cinco melhores equipes da Inglaterra".

— Ele (Matheus Cunha) é do tipo de jogador ao qual me refiro quando comparo as ligas em que trabalhei. Se você for para a liga holandesa e olhar para o 17º colocado, não há jogador que possa jogar pelo Ajax, PSV ou Feyenoord. Mas Matheus Cunha é um jogador qualificado e tem a qualidade para jogar por uma das cinco melhores equipes da Inglaterra — declarou Slot.

— Essa também é uma das razões pelas quais é muito mais difícil vencer um jogo contra 17º na Inglaterra do que vencer contra o número 17 na Holanda. Novamente, já vimos que quando jogamos contra eles com Gary O'Neil, eles também tiveram um desempenho muito bom naquela época. Ele (Cunha) em particular. Sabemos que será um jogo difícil no domingo novamente — completou o técnico do Liverpool.

Números de Matheus Cunha na temporada

Matheus Cunha vem se destacando pelos Wolves em 2024-25. O brasileiro tem 12 gols e quatro assistências em 25 partidas na temporada, sendo o artilheiro da equipe. Na Premier League, são 11 bolas nas redes, a sétima melhor marca da competição.

