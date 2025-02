Começo de Antony em novo clube expõe problemas no United?

Uma das contratações mais badaladas das últimas temporadas do futebol europeu, Antony chegou ao Manchester United em 2022 rodeado de expectativa por conta do seu rendimento no Ajax sob o comando de Erik ten Hag. Contudo, o desempenho do brasileiro nos Red Devils foi abaixo do esperado e, com a chegada do treinador português Rúben Amorim, ele perdeu espaço no elenco e acabou sendo emprestado para o Real Betis, da Espanha.

Desde que chegou ao clube da Andaluzia, o jogador de 24 anos disputou três partidas, marcou dois gols e foi eleito o melhor em campo em duas das ocasiões. Pelo Betis, Antony tem atuado na posição que foi mais natural durante seus bons momentos na carreira, na ponta direita, diferentemente dos seus últimos meses no United, onde chegou até a atuar em uma função mais defensiva.

Antony custou cerca de 95 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões na cotação da época) aos cofres do Manchester United, e foi um pedido pessoal do treinador Erik ten Hag, que havia o treinado no Ajax. Em 57 partidas entre as temporadas 2020-21 e 2021-22, o cria de Cotia participou de 32 gols, ajudando o clube neerlandês a conquistar o Campeonato Holandês em ambas as temporadas.

Na Inglaterra, o rendimento do brasileiro foi abaixo das expectativas, sofrendo inclusive com críticas de grandes figuras da história do United, como Paul Scholes, que condenou o drible "assinatura" do jogador em uma situação em que ele estava livre e logo em seguida errou um passe.

Antony marcou gol em sua estreia contra o Arsenal (Oli Scarff/AFP)

- É ridículo. É apenas exibicionismo. Ele não está entretendo ninguém, não está tentando passar por ninguém e depois erra o passe. O que ele está pensando? Ele precisa cortar isso do jogo dele - disse Scholes após a partida do United contra o Sheriff na Europa League em 2022.

Nas duas temporadas e meia em que passou na Inglaterra, Antony esteve em campo em 62 partidas e participou diretamente de apenas oito gols. Além disso, não conseguiu conquistar o status de titular por um longo período, mesmo sob o comando do treinador que pediu sua contratação.

Outros casos como o de Antony no United

Na última década, desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, o Manchester United tem feito grandes contratações que, por diversos motivos, não atenderam às expectativas. No entanto, dois fatores podem explicar o bom início de Antony no Betis, que se relacionam a outros jogadores: por um lado, a chegada ao United pode ter sido um fator que contribuiu para a queda de desempenho de alguns atletas; por outro, a saída do clube parece ter ajudado esses jogadores a recuperar um bom nível de jogo.

Dois casos que podem ser usados como exemplos para ambos os lados são os de Angel Di María e Alexis Sánchez.

Di María foi contratado na temporada 2014-15 por cerca de 75 milhões de euros (R$ 286,5 milhões à época) logo após vencer a Champions League pelo Real Madrid e ter sido um dos melhores jogadores da seleção argentina na Copa do Mundo de 2014. Ele passou apenas aquela temporada no United e contribuiu com três gols e dez assistências em 27 partidas. Anos depois, o meio-campista revelou problemas pessoais com o treinador da época, Louis van Gaal.

Di María passou apenas uma temporada no Manchester United (Foto: Ian MacNicol/AFP)

- Na Inglaterra, meu problema foi apenas o treinador. Van Gaal foi o pior que tive na carreira, ele era insuportável. [...] Eu marcava e dava assistência num jogo e, no dia seguinte, ele vinha conversar comigo para me mostrar vídeos dos passes que eu tinha falhado – disse Di María, em entrevista à "TyC Sports" em 2021.

Em 2015, Di María foi vendido por 63 milhões de euros para o Paris Saint Germain, onde participou diretamente de 128 gols em 197 partidas e permaneceu até 2022, quando se despediu como ídolo da torcida após vencer cinco troféus do Campeonato Francês.

Alexis Sánchez foi mais um a ir para o United repleto de expectativas e a decepcionar. Em 2018, o ponta chileno trocou o Arsenal pelos Red Devils em uma troca pelo armeno Henrikh Mkhitaryan. Seu rendimento foi aquém do que havia apresentado pelos Gunners, com ele marcando apenas três gols em 32 partidas (31 como titular).

Assim como Di María, Sánchez também vestiu a camisa 7 do United (Foto: Lindsey Parnaby/AFP)

Em 2020, em uma entrevista para a ESPN, quando já havia deixado o United, o atacante revelou ter se arrependido assim que chegou do seu primeiro treino.

- Depois do primeiro treino, cheguei em casa e disse à minha família e ao meu agente: 'Você não pode rescindir o contrato para eu voltar ao Arsenal?' Eles riram, mas eu avisei que tinha algo que não estava bem, não parecia bom - disse Sánchez sobre a sensação ruim que teve ao se juntar ao United.

Em 2019, Alexis deixou o United e se juntou a Inter de Milão, onde marcou 18 gols e 20 assistências em 102 partidas (35 como titular) e conquistou o Campeonato Italiano duas vezes.