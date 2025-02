Entenda por que Tottenham não quer ser chamado de ‘Tottenham’

O Tottenham fez uma solicitação por e-mail aos jornalistas de canais com direitos de transmissão da Premier League pedindo para que o time não seja mais chamado pelo nome "Tottenham". A informação foi divulgada por João Castelo Branco, correspondente da "ESPN Brasil", no podcast "Correspondentes Premier".

continua após a publicidade

➡️ Mbappé de volta à seleção da França? Deschamps abre o jogo sobre atacante do Real Madrid

O comunicado do clube londrino chegou aos jornalistas em forma de panfleto digital, que conta toda a história do clube. Mas, afinal, qual é o motivo para a mudança? De acordo com o repórter, a justificativa seria comercial e uma forma de valorizar o seu segundo nome, visto que é o único "Hotspur" na Inglaterra.

- Chegou um e-mail do Tottenham para todos que cobrem a Premier League dizendo que eles não querem mais serem chamados de Tottenham. Não é sacanagem. Eles dizem que é "Tottenham Hotspur" e, se quiser usar um diminutivo, tem que ser Spurs. Não é para chamar deTottenham - disse João Castelo Branco.

continua após a publicidade

- Eu não li tudo, mas na manchete dizia "existem vários Citys e Uniteds, nós somos os únicos Hotspur, então tem que valorizar". Não sei o porquê, mas estavam vendendo assim - seguiu.

Tottenham é um distrito no norte de Londres, Inglaterra, localizado no Borough de Haringey. No dia 5 de setembro de 1882, um grupo de meninos da classe bíblica da Igreja All Hallows, localizada nos arredores de Tottenham, em Londres, formou o Hotspur Football Club. Dois anos depois, o clube dos garotos de All Hallows foi renomeado para Tottenham Hotspur Football Club.

continua após a publicidade

O que vem pela frente para o Tottenham?

A equipe londrina retorna aos gramados para enfrentar o Manchester United, no domingo (16), às 13h30 (de Brasília). Os Spurs ocupam a 14ª colocação, e os Red Devils estão um acima (13°).

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional