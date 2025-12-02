Técnico do Liverpool comenta atitude de Salah: 'Não estava feliz'

Mohamed Salah não ficou satisfeito por ter sido deixado no banco na vitória do Liverpool sobre o West Ham, por 2 a 0, no domingo (30). Porém, segundo o técnico Arne Slot, o atacante egípcio reagiu de forma profissional e voltará a ser opção para o confronto desta quarta-feira (3), contra o Sunderland.

— Claro que um jogador não fica feliz quando não joga. Ele não foi o único que não gostou de não começar. Mas a forma como se comportou é o que se espera do profissional que ele é. Ele apoiou os companheiros, se comportou muito bem durante o dia e novamente na sessão de ontem — disse Arne Slot.

Esta foi a primeira vez desde abril de 2024 que Salah iniciou um jogo da Premier League entre os reservas do Liverpool, após uma sequência de resultados individuais abaixo do esperado. Mesmo assim, Arne Slot demonstrou confiança na recuperação do atacante e que ele volte ao nível de desempenho da última temporada.

Como foi a vitória do Liverpool sobre o West Ham?

Sem Mohamed Salah, o Liverpool venceu o West Ham por 2 a 0, neste domingo (30), no London Stadium, em partida válida pela 13ª rodada da Premier League, com gols de Alexander Isak e Cody Gakpo.

Mohamed Salah lamenta derrota do Liverpool para o Forest na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Aos 15 minutos do segundo tempo, Gakpo recebeu na área pelo lado esquerdo e cruzou com precisão para Isak, que, praticamente da marca do pênalti, finalizou de chapa, anotando seu segundo gol desde a chegada aos Reds. Com um jogador a mais em campo nos minutos finais, o Liverpool ampliou o placar com o camisa 18, que recebeu passe na área de Joe Gomez e concluiu com firmeza de pé direito.

Com a vitória, o atual campeão alcança 21 pontos, posicionando-se na oitava posição e ainda distante dos líderes da Premier League. O West Ham, por outro lado, só não figura na zona de rebaixamento devido aos critérios de desempate.

