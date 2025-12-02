A imprensa mexicana já começou a analisar o confronto entre Cruz Azul e Flamengo , marcado para o dia 10 de dezembro, às 14h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa Intercontinental — duelo apelidado pelos locais como "Derby das Américas". Segundo o canal "TV Azteca", o time mexicano chega ao duelo em "vantagem abismal".

Matéria no site da "TV Azteca" analisando o duelo entre Cruz Azul e Flamengo (Foto: Reprodução)

O argumento apresentado pela emissora é o desgaste rubro-negro. De acordo com a publicação, o Cruz Azul fará apenas seu 54º jogo em 2025 na partida contra o Flamengo, enquanto o time brasileiro chegará ao 76º compromisso na temporada, número bem mais elevado por causa das campanhas simultâneas no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Além disso, a "TV Azteca" destaca que o Cruz Azul teve um período de descanso incomum para clubes desta fase do ano. Após perder por 3 a 2 para o Pumas no dia 9 de novembro, a equipe ficou 18 dias sem jogar, voltando a campo somente em 27 de novembro, quando empatou por 0 a 0 com o Chivas na abertura das quartas de final do Campeonato Mexicano.

No jogo da volta, disputado no último domingo, o Cruz Azul venceu o Chivas por 3 a 2, com gol marcado aos 51 minutos do segundo tempo, depois de um pênalti desperdiçado por Chicharito Hernández, principal estrela do rival de Guadalajara.

Mesmo apontando favoritismo mexicano pelo aspecto físico, o cenário é um pouco mais complexo. O Cruz Azul ainda disputará as semifinais do Torneo Apertura, nos dias 3 e 6 de dezembro, contra o Tigres — o que encurta o período de recuperação antes da viagem para o Intercontinental.

Flamengo pode ganhar um dia a mais de descanso; entenda

Do lado rubro-negro, a programação também pode passar por ajustes. Caso o Flamengo confirme o título brasileiro nesta quarta-feira (3), a tendência é que o técnico Filipe Luís escale uma equipe reserva diante do Mirassol, no domingo (7), preservando os titulares para o compromisso internacional. Segundo apuração do Lance!, em caso de conquista no meio da semana, a CBF estuda antecipar a partida para sábado (6), o que daria um dia extra de descanso ao elenco rubro-negro.

