Elenco do Barcelona vale quase o dobro do Atlético de Madrid; veja valores

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde desta terça-feira (2) pela 19ª rodada da La Liga e o confronto tem impacto direto na classificação do topo da tabela do campeonato. O duelo é um dos clássicos da atualidade no futebol espanhol e, apesar de serem duas das três principais potencias da liga, a equipe de Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski leva uma vantagem considerável em relação ao rival na comparação dos valores.

A presença de grandes estrelas no elenco do Barcelona pesam a favor da equipe da Catalunha, que soma o dobro do valor do elenco em comparação ao Atlético de Madrid. No total, o Barça é avaliado em 1,11 bilhão de euros, o equivalente a R$ 6,89 bilhões na cotação atualizada. Do outro lado, a equipe da capital Madri tem seu elenco cotado em 623,8 milhões de euros, ou R$ 3,87 bilhões, pouco mais da metade do valor do rival.

A disparidade é puxada, principalmente, por Yamal e Pedri, joias criadas nas categorias de base do Barcelona e que valem acima dos 100 milhões de euros. No caso de Lamine, o atacante de 18 anos é o recordista de valor de mercado e é apontado em 200 milhões de euros (R$ 1,24 bilhão). Do lado do Atlético, o nome que chega perto é Julián Alvarez, cotado em 100 milhões de euros (R$ 621,2 milhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Outro cenário que demarca a disparidade entre os rivais é que o Barcelona apresenta outros nomes que possuem um valor de mercado representativo. Pelo menos seis deles somam mais de 60 milhões de euros na cotação da plataforma, enquanto o Atlético de Madrid tem apenas Alvarez acima desse valor. Depois dele, os segundos mais caro são Álex Baena e Pablo Barrios, ambos avaliados em 55 milhões de euros (R$ 372,2 milhões) atualmente.

No Barcelona, Raphinha é o terceiro colocado, apontado em 90 milhões de euros (R$ 559,1 milhões), seguido por Pau Cubarsí, com 80 milhões de euros (R$ 496,9 milhões). Depois, o lateral Jules Koundé aparece na lista avaliado em 65 milhões de euros (R$ 403,8 milhões), enquanto Dani Olmo, Baldé e Fermín López tem valor de mercado de 60 milhões de euros.

Raphinha em ação pelo jogo entre Barcelona x Atlético de Madrid (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

Veja os cinco jogadores mais caros de Barcelona e Atlético de Madrid

Barcelona

1 . Lamine Yamal - 200 milhões de euros (R$ 1,24 bilhão) 2 . Pedri - 140 milhões de euros (R$ 869,7 milhões) 3 . Raphinha - 90 milhões de euros (R$ 559,1 milhões) 4 . Pau Cubarsí - 80 milhões de euros (R$ 496,9 milhões) 5 . Jules Koundé - 65 milhões de euros (R$ 403,8 milhões)

Atlético de Madrid