Técnico do Inter Miami justifica ausência de Messi em três jogos seguidos

O argentino Lionel Messi não entrou em campo pelo Inter Miami pelo terceiro jogo seguido. Antes, o camisa 10 não havia sido relacionado nos dois primeiros jogos, porém, na vitória contra o Charlotte por 1 a 0, pela terceira rodada da MLS, o jogador esteve 90 minutos no banco. Após o jogo, o técnico Javier Mascherano explicou que decidiu mantê-lo no banco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Estávamos pensando em dar alguns minutos para ele, mas dado o desenrolar da partida e levando em conta o período que ele passou sem jogar, achamos melhor mantê-lo e não arriscá-lo nessa situação - explicou Mascherano, em entrevista coletiva após o duelo.

continua após a publicidade

O técnico disse que pretendia lançar o camisa 10, mas evitou desgastá-lo após a expulsão do goleiro Óscar Ustari, que deixou seu time com dez em campo. Além da ausência técnica, Messi passar três jogos sem jogar aumentou a apreensão sobre a condição física do craque.

Três jogos do Inter Miami sem Messi

Messi disputou apenas três das seis partidas oficiais do Inter Miami na temporada. Sua primeira ausência foi na vitória por 4 a 1 sobre o Houston Dynamo, pela segunda rodada da liga estadunidense, quando o argentino nem viajou com a delegação para o Texas.

continua após a publicidade

Era esperado que o meia-atacante estivesse sendo poupado para o jogo seguinte, contra o Cavalier, pelas oitavas de final da Concacaf, mas ele também esteve fora de ação. Apesar de não ter o camisa 10 à disposição, a equipe garantiu a vitória por 2 a 0 no jogo de ida - o próximo compromisso será nesta quinta-feira (13), e o time de Javier Mascherano joga fora de casa com dois gols de vantagem.

O camisa 10 ainda terá duas oportunidades de voltar a campo e mostrar que está em condições de defender a seleção da Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção albiceleste encara o Uruguai, no dia 21, e o Brasil, dia 25.

➡️ Suspensão de Pogba acaba nesta segunda; relembre times interessados