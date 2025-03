Titular do Barcelona se manifesta após jornal apontar traição como motivo de separação

O goleiro Marc Ter Stegen recentemente colocou um fim na relação com Daniele Jaehle, com quem estava casado desde 2017. O fim do relacionamento foi marcado por polêmica, após uma rádio da Espanha afirmar que a antiga companheira havia cometido um ato de infidelidade. Contudo, o atleta do Barcelona negou as informações.

Tudo começou quando os jornalistas Juliana Canet, Roger Carandell e Marta Montaner, do programa “Que no surti d’aquí”, da "Catalunya Rádio", apontaram a suposta traição. De acordo com eles, o ato de infidelidade de Daniele Jaehle teria acontecido com um personal trainer. Ter Stegen teria colocado um fim no casamento após descobrir o fato.

Após o caso ganhar conhecimento público, o jogador se manifestou e negou a informação dos comunicadores. O goleiro do Barcelona repúdio a disseminação da "fake news" e condenou a produção do programa pela atitude dos jornalistas.

- Estou chocado e desapontado com a pobre gestão e a falta de liderança e controlo existentes na 'Catalunya Radio & 3Cat Group', que publicou notícias falsas e violou direitos pessoais. Os jornalistas Juliana Canet, Roger Carandell e Marta Montaner são mentirosos que distribuíram notícias falsas, que ofenderam a reputação pública da minha mulher Daniela de uma maneira muito má. Não existiu qualquer infidelidade da parte da Daniela. Não existiu uma terceira pessoa. Isto é um facto - explicou o jogador.

Momento de Ter Stegen

O ano de 2025 tem sido conturbado para o goleiro do Barcelona. Além da recente separação, Ter Stegen também passa por um momento delicado dentro de campo. Ele sofreu uma lesão no joelho direito em setembro de 2024, e desde então não retornou aos gramados.

