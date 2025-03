Técnico do Barcelona crava Raphinha na briga pela Bola de Ouro

Hansi Flick, técnico do Barcelona, aproveitou a coletiva de imprensa desta segunda-feira (10), antes do jogo contra o Benfica, pela volta das oitavas de final da Champions League, para elogiar o desempenho de Raphinha na temporada 2024/25. O treinador alemão acredita que o brasileiro entrará na briga pela Bola de Ouro, prêmio dado pela revista "France Football".

- Sim, evidentemente. Ele jogou bem nesta temporada, é algo óbvio. Para nós, sempre é um jogador que ajuda com a sua dinâmica, com os gols que marca. Temos visto isso claramente nos últimos jogos. Ele tem as características de um bom jogador: quando ataca, você pode ver como executa tudo bem. É um atleta muito concentrado, e estou muito contente de tê-lo conosco, ainda mais neste nível - disse Hansi Flick.

Raphinha é um dos destaques da equipe catalã, que atualmente se encontra nas oitavas de final da Liga dos Campeões, lidera o Campeonato Espanhol e disputa a semifinal da Copa do Rei.

Na atual temporada, o brasileiro soma 25 gols e 18 assistências em 40 jogos disputados. Com o desempenho dentro de campo, Raphinha é o vice-artilheiro da Champions League, tendo nove gols marcados na competição. Ele só está atrás de Guirassy, do Borussia Dortmund.

A boa fase do camisa 11 fez ele ser um dos 23 jogadores convocados pelo treinador Dorival Júnior para os próximos compromissos da Seleção Brasileira. O comandante divulgou a lista nesta quinta-feira (6), em entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Brasil enfrenta a Colômbia e a Argentina nos próximos dias 20 e 25 de março pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Barcelona na Champions League

Após a vitória sobre o Benfica no primeiro confronto das oitavas de final do torneio europeu, o Barcelona vai para a partida de volta com ampla vantagem. A equipe do técnico Hans Flick precisa apenas de um empate contra o time português, no Estádio Olímpico Lluís Companys, para garantir a classificação para a próxima fase.