Milan não planeja renovar contrato de empréstimo com ‘antiga promessa’

O Milan não demonstra interesse em estender o contrato de empréstimo do português João Félix. O jogador, adquirido na janela do inverno europeu, ainda não se provou no clube italiano e não deve permanecer no time para a próxima temporada de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano.

João Félix em atuação com a camisa do Milan.

O Chelsea não impôs nenhuma cláusula de obrigatoriedade de compra, isto é, não há metas a serem atingidas por João Félix que façam o Milan ser obrigado a adquirir o jogador por definitivo.

Um dos motivos para a decisão do clube rossonero em não estender o contrato do jogador é a atual fase do time no Campeonato Italiano. Atualmente em 9° colocado, o Milan não tem esperanças de se classificar à Champions League e a falta de verba pode ser um impasse para a compra do português.

Começo animador no Milan

Contratado por empréstimo no ínico de fevereiro, João Félix foi uma das apostas do técnico Sérgio Conceição para melhorar o ataque do time. Já em sua estreia, contra a Roma pela Coppa Itália, o atacante precisou de 11 minutos para marcar seu primeiro gol com a camisa rossonera.

O começo da sua trajetória no clube parecia animador, porém, depois de cinco jogos de titular e nenhuma participação em gol, o jogador de 25 anos perdeu espaço nos onze iniciais. Entre os jogos em que o português não teve um rendimento agradável, está a eliminação nos play-offs da Champions League para o Feyenoord, da Holanda.

Dificuldade em se firmar nos clubes

Com apenas 25 anos de idade, João Félix já passou por cinco clubes em sua carreira. O atacante foi revelado pelo Benfica e após grandes atuações foi considerado como um possível sucessor de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Em 2019, o atacante foi comprado pelo Atlético de Madrid por 127,2 milhões de euros, tornando-se a quarta contratação mais cara do futebol na época.

João Félix comemorando o gol com a camisa do Atlético de Madrid.

Entre inconstantes temporadas no clube de Madri, Félix foi emprestado ao Chelsea em janeiro de 2023. No clube inglês, o jovem não conseguiu se firmar e retornou ao Atlético de Madrid na janela de verão. Após voltar ao clube espanhol, o português revelou o sonho de jogar no Barcelona, o que fez com que os torcedores colchoneros pedissem a saída do jogador.

A diretoria do Barcelona ouviu o pedido e fechou um contrato de empréstimo por um ano com o atleta. Nas primeiras aparições com a camisa blaugrana, João Félix foi bastate elogiado pelo treinador Xavi, que disse estar "encantado" por ter o jogador na equipe.

João Félix comemorando o gol com a camisa do Barcelona.

Após um ínicio promissor no clube espanhol, o português foi perdendo espaço na equipe titular e, ao final da temporada, não teve seu contrato renovado.

O jogador voltou ao Chelsea, porém desta vez em contrato definitivo. Novamente sem minutos de jogo, João Félix mostrou seu incômodo com a falta de minutagem e pediu transferência. O Milan aproveitou a chance no mercado e fechou contrato de empréstimo com o atleta.