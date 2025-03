Mbappé dá forte opinião sobre a corrida pela Bola de Ouro

Kylian Mbappé é um dos favoritos à Bola de Ouro de 2025. O craque do Real Madrid virou a chave após o processo de adaptação no futebol espanhol, atingiu a marca de 30 gols na temporada e se incluiu na briga pela condecoração individual.

Entretanto, em entrevista ao "Le Parisien", o atacante diminuiu o favoritismo na corrida e fez uma análise curiosa sobre a premiação, exemplificando a derrota de seu companheiro Vini Jr para o espanhol Rodri, em 2024, como motivo para o equilíbrio na disputa.

- O que é um jogador Bola de Ouro? Rodri, por exemplo, é um jogador Bola de Ouro? Se eu tivesse dito três meses antes da premiação que ele ganharia, iam me dizer "o que você está falando?". Hoje, nós não sabemos quem pode ganhar. Não dá para excluir ninguém. Qualquer um pode ser eleito, até mesmo um goleiro - disse o centroavante.

Além do camisa 9 merengue, destaques como Mohamed Salah, Raphinha, Lamine Yamal e o próprio Vini Jr estão entre os cotados. Questionado sobre o compatriota e ex-companheiro de PSG, Ousmane Dembélé, Kylian demonstrou alegria ao analisar o desempenho do ponta-direita.

- Eu me emociono ao vê-lo jogar dessa maneira, porque sei como ele foi crucificado. Sempre afirmei que ele era um dos melhores jogadores do mundo. O Ousmane atingiu a maturidade aos 27 anos, isso é normal no futebol. E tem muitos anos pela frente, estou muito feliz por ele - pontuou o jogador.

Kylian Mbappé, candidato à Bola de Ouro, comemora gol em jogo do Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

Nos primeiros meses de 2024-25, Mbappé esteve longe do seu nível ideal. O desempenho, atrapalhado pela indefinição do posicionamento dos badalados craques de Carlo Ancelotti no ataque, não foi o esperado. Entretanto, com o passar dos jogos, o atacante encontrou a adaptação ideal, e agora, já tem números que podem o levar ao topo do reconhecimento no mundo da bola.

🔢 Números de Mbappé, candidato à Bola de Ouro, em 2024-25

⚽ 44 jogos

🥅 31 gols

📤 5 assistências

✅ 31 vitórias

🟰 4 empates

❌ 9 derrotas