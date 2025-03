O tão esperado Mundial de Clubes está cada dia mais perto de acontecer. Com início marcado para junho, contará com um mescla de times de todo o mundo, com destaque para os europeus e brasileiros. Um dos grupos contará com um dos duelos mais aguardados por brasileiros, entre Chelsea e Flamengo.

Em entrevista ao canal oficial da Fifa, Enzo Maresca, técnico do Chelsea, projetou o duelo contra o Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes. As equipes irão se enfrentar no dia 20 de junho, pela segunda rodada, em Philadelphia.

- Bem, em termos de cultura, os torcedores brasileiros também são ótimos de se ver, porque são animados, são divertidos. Então, com a cultura deles e a nossa se unindo, espero que possamos garantir que as pessoas que forem ao estádio assistir ao jogo tenham um ótimo momento - disse Maresca.

Além de Chelsea e Flamengo, o Grupo D do Mundial de Clubes contará com outras duas equipes mais modestas: León, do México, e Esperance, da Tunísia. Além de comentar sobre o time brasileiro, Enzo Maresca valorizou o intercâmbio de culturas que o torneio irá proporcionar.

- [Ver] esses quatro países juntos – México, Brasil, Tunísia e Inglaterra – quatro culturas diferentes se encontrando, provavelmente trará momentos únicos em comparação com o que normalmente vivenciamos aqui na Europa - comentou.

Ansiedade e possibilidade de título do Chelsea no Mundial

Campeão do Intercontinental de Clubes em 2022, o Chelsea entrará na briga pelo torneio do meio do ano com a clara ambição de subir no lugar mais alto do pódio. Para Maresca, ser o conquistar o título teria um peso diferente.

- Bem, estou feliz, especialmente porque – como você acabou de dizer – é um torneio que reúne os 32 melhores times [do mundo]. Então, é muito emocionante participar de uma competição tão grande. E você também tem a oportunidade de enfrentar outros técnicos de elite e alguns times de classe mundial - iniciou.

- Uma motivação fantástica. É assim que você precisa encarar, como uma fonte de motivação. Como eu já disse antes, quando você está no Chelsea, seu objetivo é vencer o máximo possível. E quando estivermos lá, esse será um dos nossos objetivos: tentar ganhar o torneio - acrescentou.