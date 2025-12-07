'Crise' Azul! Torcida de rival do Flamengo no Intercontinental pede saída de treinador após eliminação
Cruz Azul foi eliminado na semifinal do Campeonato Mexicano
A poucos dias da estreia na Copa Intercontinental, o Flamengo observa de perto o momento conturbado vivido pelo seu primeiro adversário no torneio. Na próxima quarta-feira (10), no Catar, o Rubro-Negro encara o Cruz Azul, do México — mas encontrará um rival mergulhado em crise.
O time mexicano foi eliminado nas semifinais do Apertura (Campeonato Mexicano) e a queda bastou para a paciência da torcida chegar ao limite. Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), a pressão pela saída do técnico Nicolás Larcamón tomou conta, fazendo subir rapidamente a hashtag #FueraLarcamón ("Fora, Larcamón", em português).
Confira pedidos de demissão do treinador do Cruz Azul
A onda de críticas intensificou-se após o Cruz Azul, campeão da ConcaChampions em junho, sofrer nova decepção no torneio nacional. Larcamón assumiu o comando em 16 de junho, poucos dias após a conquista continental, quando substituiu Vicente Sánchez — demitido por divergências internas mesmo após o título.
Histórico de Larcamón pesa situação
A pressão também se explica pelo retrospecto recente do treinador. Aos 41 anos, o argentino tem passagem curta pelo futebol brasileiro: dirigiu o Cruzeiro no início de 2024. Contratado em janeiro, caiu em abril após ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Sousa-PB e perder a final do Campeonato Mineiro para o Atlético-MG.
No comando da Raposa, Larcamón registrou sete vitórias, quatro empates e três derrotas. A demissão precoce o impediu, inclusive, de disputar o Brasileirão — e de enfrentar o Flamengo naquela ocasião.
Cruz Azul chega com desfalque de peso
O zagueiro Jesús "Chiquete" Orozco, titular da equipe e nome presente nas convocações da seleção mexicana, sofreu fratura no tornozelo durante o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mexicano contra o Tigres, que terminou em 1 a 1. A lesão ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo, em dividida com Ángel Correa.
A situação gerou forte impacto no campo. Jogadores das duas equipes chamaram o atendimento imediatamente, e a ambulância precisou ser acionada. O defensor, de 23 anos, deixou o jogo antes do apito final, obrigando o Cruz Azul a encerrar a partida com um atleta a menos – e posteriormente sendo eliminado da competição. O clube confirmou que o jogador não viajará ao Catar para o duelo diante do Flamengo, marcado para o dia 10 de dezembro.
Orozco viveu temporada de destaque: 16 jogos, um gol e uma assistência, além de nove atuações pela seleção principal. A perda é vista como significativa pelo Cruz Azul, que perde uma peça-chave no sistema defensivo e um dos nomes mais promissores do futebol mexicano, agora fora tanto das decisões do clube quanto dos próximos compromissos internacionais com a equipe nacional.
