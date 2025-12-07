menu hamburguer
'Crise' Azul! Torcida de rival do Flamengo no Intercontinental pede saída de treinador após eliminação

Cruz Azul foi eliminado na semifinal do Campeonato Mexicano

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/12/2025
13:43
Nicolás Larcamón, treinador do Cruz Azul (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
imagem cameraNicolás Larcamón, treinador do Cruz Azul (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
A poucos dias da estreia na Copa Intercontinental, o Flamengo observa de perto o momento conturbado vivido pelo seu primeiro adversário no torneio. Na próxima quarta-feira (10), no Catar, o Rubro-Negro encara o Cruz Azul, do México — mas encontrará um rival mergulhado em crise.

O time mexicano foi eliminado nas semifinais do Apertura (Campeonato Mexicano) e a queda bastou para a paciência da torcida chegar ao limite. Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), a pressão pela saída do técnico Nicolás Larcamón tomou conta, fazendo subir rapidamente a hashtag #FueraLarcamón ("Fora, Larcamón", em português).

Confira pedidos de demissão do treinador do Cruz Azul

A onda de críticas intensificou-se após o Cruz Azul, campeão da ConcaChampions em junho, sofrer nova decepção no torneio nacional. Larcamón assumiu o comando em 16 de junho, poucos dias após a conquista continental, quando substituiu Vicente Sánchez — demitido por divergências internas mesmo após o título.

O Cruz Azul, adversário do Flamengo, foi eliminado pelo Tigres na semifinal do Apertura (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Histórico de Larcamón pesa situação

A pressão também se explica pelo retrospecto recente do treinador. Aos 41 anos, o argentino tem passagem curta pelo futebol brasileiro: dirigiu o Cruzeiro no início de 2024. Contratado em janeiro, caiu em abril após ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Sousa-PB e perder a final do Campeonato Mineiro para o Atlético-MG.

No comando da Raposa, Larcamón registrou sete vitórias, quatro empates e três derrotas. A demissão precoce o impediu, inclusive, de disputar o Brasileirão — e de enfrentar o Flamengo naquela ocasião.

Cruz Azul chega com desfalque de peso

O zagueiro Jesús "Chiquete" Orozco, titular da equipe e nome presente nas convocações da seleção mexicana, sofreu fratura no tornozelo durante o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mexicano contra o Tigres, que terminou em 1 a 1. A lesão ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo, em dividida com Ángel Correa.

A situação gerou forte impacto no campo. Jogadores das duas equipes chamaram o atendimento imediatamente, e a ambulância precisou ser acionada. O defensor, de 23 anos, deixou o jogo antes do apito final, obrigando o Cruz Azul a encerrar a partida com um atleta a menos – e posteriormente sendo eliminado da competição. O clube confirmou que o jogador não viajará ao Catar para o duelo diante do Flamengo, marcado para o dia 10 de dezembro.

Orozco viveu temporada de destaque: 16 jogos, um gol e uma assistência, além de nove atuações pela seleção principal. A perda é vista como significativa pelo Cruz Azul, que perde uma peça-chave no sistema defensivo e um dos nomes mais promissores do futebol mexicano, agora fora tanto das decisões do clube quanto dos próximos compromissos internacionais com a equipe nacional.

