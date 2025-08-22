Adversário do Flamengo na final do Intercontinental sub-20, Juliano Belletti, atual treinador do Barcelona na categoria, já enfrentou o clube rubro-negro quando era jogador. O ex-lateral atuou pelo Fluminense e, em entrevista exclusiva ao Lance!, falou se existe algum “tempero” em voltar a encarar o rival.

Belletti afastou qualquer clima de rivalidade, destacando que o tempo já deixou esse capítulo para trás. Para ele, o que mais chama atenção é o peso do confronto entre Barcelona e Flamengo, e não sua antiga ligação com o Tricolor.

– Essa rivalidade com o Flamengo, em função de eu ter jogado no Fluminense… como já tem 15 anos, não é tanta como hoje em dia, como não era naquele momento. Hoje eu tô defendendo o Barcelona, representando a instituição, num jogo em um estádio especial. Acho que todo mundo tem curiosidade de ver o Barça jogar de perto, principalmente com os garotos da La Masia – afirmou Belletti.

O treinador também relembrou com carinho sua passagem pelo Fluminense, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2010. Ele destacou a importância das Laranjeiras em sua carreira.

– Quando eu jogava, não tinha esse CT (Carlos Castilho). Eu treinava nas Laranjeiras. E tinha essa mítica das Laranjeiras que era muito legal. A história das Laranjeiras, num contexto geral, é impressionante. Mas eu tenho carinho pelo clube, a gente foi campeão brasileiro em 2010 aqui – disse o campeão do mundo em 2002.

Belletti, treinador do Barcelona sub-20, se rende à torcida do Flamengo: ‘Impressionante’

Juliano Belletti também falou sobre a expectativa para a final do Intercontinental contra o Flamengo, neste sábado (23), no Maracanã. O ex-lateral ressaltou a mística do estádio e elogiou a torcida rubro-negra, que considera “impressionante”.

Campeão mundial em 2002, Belletti destacou o caráter especial da decisão, já que retorna ao Maracanã anos depois, agora como treinador. Enfrentar o Flamengo, atual campeão do torneio e clube de enorme tradição, torna o momento ainda mais marcante.

Ele espera um jogo equilibrado e de alto nível, lembrando que será o primeiro compromisso oficial do Barcelona em 125 anos realizado no Brasil. O técnico ressaltou que o objetivo é representar bem o clube, respeitar o adversário e mostrar o “DNA do Barça” para que o público aproveite o espetáculo.

O que é o Intercontinental? 🌎🏆

A final reúne os campeões dos dois principais torneios continentais de base do futebol mundial. O Barcelona garantiu sua vaga ao conquistar a Uefa Youth League 2024/25, enquanto o Flamengo chegou à decisão após vencer, pelo segundo ano consecutivo, a Libertadores Sub-20.

Equipe do Barcelona sub-20 ouvindo Belletti (Foto: Tiago Mendes/Lance!)

Atual detentor do título intercontinental, o clube carioca busca manter a honraria. Em 2024, os Garotos do Ninho superaram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1, de virada, diante de mais de 30 mil torcedores no Maracanã. Na ocasião, Argyris Liatsikouras abriu o placar para os visitantes, mas Caio Garcia e Felipe Teresa marcaram para garantir a vitória rubro-negra no Templo do Futebol.

