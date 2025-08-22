Belletti, treinador do Barcelona sub-20, se rende à torcida do Flamengo: ‘Impressionante’
Treinador comandará o Barcelona sub-20 pela final do Intercontinental
Em entrevista exclusiva ao Lance!, Juliano Belletti, treinador do Barcelona sub-20, falou sobre suas expectativas para a final do Intercontinental contra o Flamengo, neste sábado (23), no Maracanã. O técnico destacou a mística do estádio e elogiou a torcida rubro-negra, que, segundo ele, é 'impressionante'.
Belletti conversou sobre a grande decisão do Intercontinental sub-20, que será contra o atual vencedor do torneio. O campeão mundial de 2002, ressaltou que encara a decisão como uma experiência única, já que retorna ao Maracanã depois de anos, desta vez como treinador, e justamente diante do Flamengo, clube de grande tradição.
– Poder estar de volta ao Maracanã, agora como treinador, possivelmente, há alguns anos, eu via muito difícil essa possibilidade. E agora, vindo representar e defender o Barça, o time que eu joguei, conquistei títulos, contra um Flamengo que tem uma história grandiosa também no esporte, com uma torcida impressionante. Tudo vai se encaixando para que a experiência seja vivida na máxima intensidade possível – afirmou Belletti.
O treinador brasileiro também comentou sobre suas expectativas, afirmando que a partida deve ser difícil, e projetou um duelo equilibrado, destacando a importância do espetáculo.
– É o primeiro jogo oficial nos 125 anos do Barcelona aqui no Brasil. E vai ser no Maracanã. Então, mais do que tudo, é representar bem a instituição, respeitar muito o Flamengo — porque também conquistar uma Libertadores não é fácil, são os atuais campeões da competição. Mas trazer também o que a gente sabe que todo mundo quer ver, que é o DNA do clube. Como a gente joga, como a gente se comporta. Então, é vir aqui, tentar apresentar o melhor futebol possível e que as pessoas também possam se divertir vendo o Barça jogar – completou o treinador do Barcelona sub-20.
O que é o Intercontinental? 🌎🏆
A final reúne os campeões dos dois principais torneios continentais de base do futebol mundial. O Barcelona garantiu sua vaga ao conquistar a Uefa Youth League 2024/25, enquanto o Flamengo chegou à decisão após vencer, pelo segundo ano consecutivo, a Libertadores Sub-20.
Atual detentor do título intercontinental, o clube carioca busca manter a honraria. Em 2024, os Garotos do Ninho superaram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1, de virada, diante de mais de 30 mil torcedores no Maracanã. Na ocasião, Argyris Liatsikouras abriu o placar para os visitantes, mas Caio Garcia e Felipe Teresa marcaram para garantir a vitória rubro-negra no Templo do Futebol.
