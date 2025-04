Flamengo e Barcelona conheceram o palco da final do Intercontinental Sub-20 de 2025. O estádio-sede da decisão será no Maracanã. O Rubro-Negro, campeão da Libertadores da categoria, conheceu seu adversário nesta segunda-feira (28): os catalães superaram o Trabzonspor na final da Uefa Youth League e ergueram o europeu para se qualificar ao último passo em busca do topo do mundo.

Esta é a segunda vez que o Maracanã recebe a final da competição. O confronto entre os gigantes de seus continentes acontecerá no dia 23 de agosto, ainda sem horário definido.

Pelo segundo ano seguido, o palco será o Maracanã; nas duas edições anteriores à de 2024, o Centenário de Montevidéu (URU) e La Bombonera (ARG) receberam os títulos de Benfica e Boca Juniors, respectivamente.

O Flamengo, inclusive, é o atual campeão mundial da categoria. No último ano, a equipe venceu o Olympiacos diante de mais de 30 mil torcedores, em virada para 2 a 1.

Flamengo foi campeão na última edição (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

👀 Como Flamengo e Barcelona chegaram ao Intercontinental?

O triunfo do clube carioca na Libertadores Sub-20 também foi com emoção. No dia 16 de março, o troféu veio após empate em 1 a 1 com o Palmeiras e triunfo nos pênaltis. A conquista marcou a primeira vez que um time foi campeão do torneio de maneira consecutiva.

O Barcelona, na Europa, teve mais facilidade para dominar o continente. Em duelo com o surpreendente Trabzonspor-TUR, os Blaugranas golearam por 4 a 1 e faturaram a Youth League pela terceira vez. O técnico, inclusive, é um brasileiro: Belletti, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002 e ex-jogador do próprio Barça.

Relembre o último título do Flamengo no Intercontinental

O confronto foi contra o Olympiacos, da Grécia, atual campeão da UEFA Youth League 2023/24, competição europeia de base que dá acesso à disputa do Intercontinental Sub-20.

Apesar de os gregos abrirem o placar com Argiris Liatsikouras aos 9 minutos do segundo tempo, os representantes sul-americanos reagiram e igualaram o marcador com Caio Garcia, aos 28 minutos da etapa final.

Quando o empate parecia certo após os 90 minutos e tudo indicava uma decisão por pênaltis, Felipe Teresa brilhou. No segundo minuto dos quatro de acréscimo, o jogador marcou o gol da virada, selando o 2 a 1 e garantindo mais um troféu para o Mengão.

O Flamengo atingiu alguns recordes no Intercontinental, sendo o único time a marcar dois gols na história das finais da Copa Intercontinental Sub-20.