A vitória do Barcelona sobre o Mallorca por 3 a 0, pela primeira rodada de La Liga, foi recheada de polêmicas. Além de duas expulsões na primeira etapa, o árbitro Munuera Montero validou o segundo gol, de Ferrán Torres, mesmo com um atleta dos Barraletes caído.

Na ocasião, em chute de Lamine Yamal, o zagueiro Raillo entrou na trajetória da bola e desviou de cabeça, mas caiu no chão após o corte. Munuera ameaçou apitar para checar a situação do defensor, o que fez os demais atletas do Mallorca pararem; porém, Ferrán Torres continuou na jogada, finalizou por cima de Leo Román e balançou as redes.

A indignação dos jogadores, da comissão técnica e dos presentes no Son Moix foi insuficiente para a anulação do gol, embora o protocolo recomende que as partidas sejam paralisadas caso futebolistas se queixem de pancadas na cabeça - o que se aplica em todo o mundo. Após o apito final, o técnico do Barça, Hansi Flick, declarou que a atitude de Ferrán partiu de uma instrução que dá corriqueiramente a seus comandados.

- Sempre digo aos meus atletas que eles devem continuar ativos no lance até que o árbitro apite para parar o jogo. O que aconteceu hoje foi uma decisão do árbitro, e nós apenas temos que aceitar ela. Se eu estivesse do outro lado, não estaria contente. Mas digo a eles que só podemos parar quando o árbitro apita. Eles têm que se manter concentrados, e continuar em frente no lance até o final - afirmou o treinador.

😡 Gol do Barcelona na estreia de La Liga irritou comandante adversário

O gol de Ferrán gerou reclamações fortes também na outra área técnica. Em coletiva, Jagoba Arrasate, comandante do Mallorca, disse ter testemunhado a ação do quarto árbitro, Pablo Morales, que solicitou a paralisação do confronto para o atendimento de Raillo e não teve pedido acatado por Montero.

- Nós vemos isso acontecer em todos os lugares. Na semana passada, nos explicaram na palestra que, se houver uma pancada na cabeça, o jogo é interrompido. O quarto árbitro, na minha frente, mandou ele parar porque era pancada na cabeça. Ele levou o apito a boca. Todos pensamos que ele tinha apitado, e para espanto de todos, ele validou o gol. Não entendi direito. Ele me disse que o jogador não estava tonto - declarou Jagoba.

José Luis Munuera Montero foi o árbitro designado para conduzir duelo entre Mallorca e Barcelona, por La Liga (Foto: Jaime Reina/AFP)

Além do tento polêmico, Montero ainda expulsou dois atletas do Mallorca: Manu Morlantes, por dois cartões amarelos, e Muriqi, por acertar o rosto do goleiro Joan García com a sola da chuteira, em jogada perigosa. As expulsões condicionaram o confronto ao Barça, que já vencia por dois gols - Raphinha anotou o primeiro -, e viu Lamine Yamal fechar a conta restando 15 segundos para o final.

Com a vitória, o Barcelona assumiu momentaneamente a liderança de La Liga. Empatado com Rayo, Villarreal e Alavés, o time foi o único a fazer três gols de diferença, o que os levou à ponta da tabela. Na próxima rodada, a equipe visita o Levante no Ciudad de Valencia, no sábado (23), às 16h30 (de Brasília).

