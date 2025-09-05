A Armênia terá o desafio de encarar Portugal, de CR7, neste sábado pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. No entanto, embora não seja favorita no confronto, o técnico Eghishe Melikyan demonstrou otimismo ao projetar o duelo entre as seleções. Para ele, 'não há time perfeito', o que torna possível a vitória de sua equipe contra os portugueses.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Portugal é muito forte, mas isso não significa que a Armênia não possa ganhar ou lutar pelos pontos. Somos ambiciosos. Não há equipes perfeitas. Portugal também tem os seus pontos menos fortes e é isso que temo de aproveitar.

continua após a publicidade

A fala de Melikyan foi durante a coletiva de imprensa antes da primeira rodada do Grupo F, que acontecerá no Estádio Republicano, em Erevã, na Armênia. Inclusive, a partida marcará a estreia do técnico no comando da equipe. Ele foi contratado para substituir o holandês John van´t Schip no cargo.

Segundo a imprensa internacional, há a expectativa que torcedores façam uma homenagem a Diogo Jota, que atuava por Portugal e faleceu em julho vítima de um acidente de carro. A ideia da torcida é lembrar do jogador com uma salva de palma ao minuto 21, número que ele costumava vestir.

continua após a publicidade

Diogo Jota em ação por Portugal (Foto: Reprodução)

Armênia x Portugal

A partida entre Armênia e Portugal, que terá Cristiano Ronaldo como destaque, será realizada neste sábado, às 13h (de Brasília), em Erevã. Integrantes do Grupo F, as seleções também irão enfrentar Irlanda e Hungria pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.