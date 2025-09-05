Estrangeiros reagem à dupla do Palmeiras nas eliminatórias: ‘Dificil explicar’

Uma dupla de jogadores do Palmeiras virou assunto nas redes sociais estrangeiras durante a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O clube tem vários destaques convocados, mas Ramon Sosa e Gustavo Gomez se destacaram muito na partida do Paraguai.

Com um empate em 0 a 0 contra o Equador, em Assunção, o Paraguai se classificou para a Copa do Mundo depois de 16 anos. Gustavo Gomez e Ramon Sosa, do Palmeiras, foram destaque na rodada das eliminatórias.

O mais curioso é que os jogadores do Palmeiras viraram assunto por motivos diferentes. Alguns paraguaios exaltaram a atuação dos atletas, mas algumas atitudes dos atletas também renderam comentários. O zagueiro e o meia-atacante estavam visivelmente emocionados com a classificação histórica. Veja abaixo.

Veja reação dos estrangeiros com dupla do Palmeiras nas eliminatórias

"Parece que pode tudo, mas não pode nada. Dificil explicar que nível de jogador ele é"

Classificação gerou feriado

O Paraguai vai parar nesta sexta-feira (6), literamente. O presidente Santiago Peña fez uma surpresa para a população: ele declarou feriado nacional em comemoração à vaga garantida pela seleção na Copa do Mundo de 2026. A equipe contou com a ajuda de uma dupla do Palmeiras nas eliminatórias.

A sonhada classificação foi conquistada na noite de quinta-feira (5), após um empate por 0 a 0 com o Equador, em Assunção, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O resultado combinado com a vitória da Argentina sobre a Venezuela por 3 a 0 trouxe a classificação para a Copa do Mundo.

Com isso, chega ao fim um jejum de 16 anos. A última participação do Paraguai em uma Copa do Mundo foi em 2010, na África do Sul, quando a equipe chegou até as quartas de final. Na ocasião, os paraguaios caíram para a Espanha, campeã do torneio. Desde então, eles ficaram fora das edições de 2014, 2018 e 2022. Gustavo Gomez e Sosa, do Palmeiras, foram destaque nas eliminatórias.