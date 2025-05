Time de John Textor no futebol inglês, o Crystal Palace terá, no dia 17 de maio, um dos maiores jogos de sua história, contra o Manchester City, pela final da Copa da Inglaterra. Mesmo com grande expectativa, o assunto internamente é proibido visando os outros compromissos até o jogo. O motivo foi um pedido do técnico Oliver Glasner e envolve outro marco dos Eagles, só que na Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atualmente com 46 pontos, o Crystal Palace figura a 12ª colocação na Premier League. O foco é alcançar a melhor marca na história dos Eagles na competição. Fundado em 1861, a equipe tem como melhor desempenho duas temporadas (2018/19 e 2023/24) que alcançou os 49 pontos. A marca pode ser igualada na próxima rodada, fora de casa, contra o Tottenham, dia 11. Será o último compromisso antes da final.

continua após a publicidade

— Conversamos por 30 segundos sobre a final e o City, e então eu disse a eles: “Não falamos mais sobre o City e a final até a segunda-feira depois do jogo contra o Tottenham”. Eles não podem ficar neste túnel por duas semanas só pensando: “City, City, City". O melhor que podemos fazer agora para a final é mostrar duas grandes atuações contra Nottingham Forest e Tottenham, porque assim teremos autoconfiança e estaremos prontos. Essa foi a mensagem antes da semifinal e funcionou muito bem. E essa é a mensagem agora — comentou em coletiva que antecedeu o duelo contra o Forest.

Jogando em casa, o Crystal Palace ficou mais próximo da marca pessoal na segunda-feira (5), quando recebeu o Nottingham Forest, pela 35ª rodada. Eberechi Eze abriu o placar, mas os Eagles acabaram cedendo o empate e o jogo terminou em 1 a 1. Além de Tottenham e City, pela Copa da Inglaterra, a equipe de Textor e Glasner ainda enfrenta o Wolves (em casa) e Liverpool (fora) para tentar superar os 49 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Uefa impõe punição a John Textor, e Lyon segue em vias de rebaixamento

— Sinceramente, já me esqueci da vitória na semifinal. Ela já era. Foi uma ótima experiência, foi um ótimo dia, uma ótima sensação. É claro que todos estão de bom humor agora. Estamos sempre falando que quanto mais vitórias, melhor é a nossa vida. Principalmente com atuações como essa. Mas simplesmente não faz sentido falar da final agora. O foco está no jogo contra o Nottingham, porque queremos vencer em casa — completou Glasner.

Crystal Palace x Manchester City: data, horário e onde assistir à final da Copa da Inglaterra

📆 Sábado, 17 de maio

⌚ 12h30 (de Brasília)

🏟️ Wembley, Londres (neutro)

📺 ESPN e Disney+